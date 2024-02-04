Польща посилить контроль сільськогосподарських товарів на кордоні з Україною

Міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Секерський анонсував посилення контролю й активізацію перевірок української агропродукції, яка експортується до Польщі.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства сільського господарства і розвитку Польщі в мережі X, передає Укрінформ.

Там зазначили, що Секерський зараз інспектує пункти пропуску на польсько-українському кордоні.

"Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства", – наголосили в польському міністерстві.

У межах інспекції сільськогосподарської продукції з України міністр відвідав пункти пропуску "Медика" і "Корчова".

Під час відвідання пунктів пропуску міністр зустрівся також з представниками організації аграріїв "Обмануте село", яке раніше блокувало дорогу поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині".

Раніше повідомлялося, що польські фермери анонсували на 9 лютого новий загальнонаціональний страйк, який триватиме до 10 березня.

Раніше міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини у спільному листі до Європейської комісії вимагали відновити дію імпортних мит на українське зерно.

Єврокомісія це прохання відхилила, тому Польща запропонувала запровадити новий захисний механізм на рівні ЄС, який передбачає застосування регіональних обмежень на імпорт певних видів сільгосптоварів з України.

При цьому міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявляв, що новий уряд країни не скасовуватиме заборону на імпорт низки аграрних товарів з України, ембарго на їх ввезення до Польщі буде безстроковим. Водночас влада країни визнає, що це рішення порушує правила ЄС і намагатиметься його юридично адаптувати до них.

Як повідомлялося, Україна запропонувала Польщі механізм верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Європейської Комісії, який вже ефективно працює з Румунією і Болгарією.