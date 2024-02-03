Енергетики повернули світло у Кривому Розі

У Кривому Розі повернули світло. Раніше там застосовували аварійні відключення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Кривий Ріг – зі світлом! Вже заживлені всі споживачі, чиї домівки знеструмила нічна атака. Наші енергетики неймовірні. Дякую за відмінну роботу", – зазначив він.

Як додали в ДТЕК, енергетикам вдалося повернути світло у домівки понад 60 тисяч споживачів.

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого росіяни втрете завдав удару безпілотниками по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Унаслідок цього були знеструмлені побутові та промислові споживачі у Кривому Розі. У місті та прилеглих районах введено графіки аварійних відключень