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Новини Енергетика
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Енергетики повернули світло у Кривому Розі

Новини БізнесЦензор Енергетика

електроенергія

У Кривому Розі повернули світло. Раніше там застосовували аварійні відключення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Кривий Ріг – зі світлом! Вже заживлені всі споживачі, чиї домівки знеструмила нічна атака. Наші енергетики неймовірні. Дякую за відмінну роботу", – зазначив він.

Як додали в ДТЕК, енергетикам вдалося повернути світло у домівки понад 60 тисяч споживачів.

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого росіяни втрете завдав удару безпілотниками по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Унаслідок цього були знеструмлені побутові та промислові споживачі у Кривому Розі. У місті та прилеглих районах введено графіки аварійних відключень

Автор: Юлiя Недашківська
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