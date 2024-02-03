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Енергоспівтовариство закликає до скасування заборони на експорт газу з України

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газ

Енергетичне Співтовариство закликало до скасування заборони на експорт природного газу з України.

Про це йдеться у звіті Енергетичного Співтовариства.

"Одним із серйозних недоліків з початку війни є введення заборони на експорт газу, що порушує основні принципи Енергетичного Співтовариства. Скасування заборони на експорт має бути пріоритетом України", – йдеться в ньому.

В Енергоспівтоваристві підкреслили, що Україні треба прийняти відповідні заходи та повернути ринок газу до нормальної роботи, щоб газовий сектор допоміг покращити економічну ситуацію в Україні.

Зазначається, що Україна має величезний і значною мірою не використаний потенціал в галузі газовидобутку.

Як повідомлялося, у березні 2022 року Кабмін заборонив експорт енергоносіїв, у тому числі, природного газу. У грудні 2022 заборона було подовжена на 2023 рік.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+10
Йуля прокинулась.
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03.02.2024 14:31
+6
зернотрейдери можуть вивозити зерно, олію гігатоннами... підозрюю, що метал чи руда теж вже вільно ковиляє до заморських берегів... а цим заборонили... жаба трохи придушує. що ще можна вивезти із знекровленої країни?...
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03.02.2024 14:40
+5
Сначала пусть увеличат газодобычу что бы ее хватало для внутреннего рынка а потом думают про экспорт а то прихватизировали скважины а большую часть на новые газовые скважины просто украли и скучно им стало..
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03.02.2024 14:45
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бабло зникло....
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03.02.2024 14:29 Відповісти
Значить, будуть піднімати ціну для населення.
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03.02.2024 16:42 Відповісти
Йуля прокинулась.
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03.02.2024 14:31 Відповісти
клаповуха видра проснулась після прогулу 50% засідань та омолодження до цноти бо відчула безмежною дупою вибори... Цікаво, а ВавуБубу не чіпає, тому що пАслідона зАзулька бородатої бабці?
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03.02.2024 16:24 Відповісти
Цнота в неї сама відновилася. від простою.
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03.02.2024 16:33 Відповісти
десь від цих слів, почав кусати лікті Суліма Іван та Всеволод Марченко, готові облизувати й пісок по котрому ходила їхня бахила.
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03.02.2024 16:42 Відповісти
"...Я готов целовать песок,
На который ты сходила!..".
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03.02.2024 19:16 Відповісти
зернотрейдери можуть вивозити зерно, олію гігатоннами... підозрюю, що метал чи руда теж вже вільно ковиляє до заморських берегів... а цим заборонили... жаба трохи придушує. що ще можна вивезти із знекровленої країни?...
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03.02.2024 14:40 Відповісти
Сначала пусть увеличат газодобычу что бы ее хватало для внутреннего рынка а потом думают про экспорт а то прихватизировали скважины а большую часть на новые газовые скважины просто украли и скучно им стало..
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03.02.2024 14:45 Відповісти
А вы знаете сколько скважин в Украине?
https://youtu.be/RLeOKOAHusw?t=1202
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03.02.2024 14:50 Відповісти
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03.02.2024 14:50 Відповісти
Кацапи десятиліттями викачували з нас ресурси, а чим наші хахли гірші. А казочки про недостатність газу навіть для внутрішнього споживання розтануть? Чи далі нас спасуть вітряки і сес, а атомні то на експорт.
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03.02.2024 14:51 Відповісти
Сколько газа добывает Украина
https://youtu.be/RLeOKOAHusw?t=1401
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03.02.2024 14:52 Відповісти
Поіздєржалісь бариги газові? Потім Україна буде закуповувати газ в ЄС за значно вищими цінами.
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03.02.2024 14:53 Відповісти
Тобто, це треба розуміти так шо закордонний споживачь буде преоритетним на вдміну від вітчізняного. А вітчізняному ножно і таріфи підняти. На сам газ на транспортування тощо. піпл зїість. Мовчкі.
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03.02.2024 14:55 Відповісти
Згоден ,саме так пояснюють здорожчання картоплі , мовляв , що в Європі був поганий урожай , то ж з за високих цін вигідніше картоплю продавати туди .
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03.02.2024 15:20 Відповісти
а борщовий набір від Беніної Моісейсучки не бажаєте підрахувати?
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03.02.2024 16:09 Відповісти
рахую постійно , бо пенсії не вистачає... тож картоплю вже не їм ...
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03.02.2024 17:20 Відповісти
хто ж знав, що від 6грн/кг бо препізедент вирощував для вкраїнчиків, вона стрибне у 4-ри рази??? Підозрюю, що це "Рошен" у зебілів буде винен.
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03.02.2024 17:30 Відповісти
Населення буде платити не фіксовану кабміном ціну за використаний куб газу (~8грн/куб), а ринкову, яка склалась в євросоюзі. Яка там ціна? - газ "коштує 30 євро за МВт-год (або ~15грн/куб)", і це - оптова ціна, за якою той газ, приміром, закупають тамтешні "облгази". І це без "обслуговування труб" ... І така ціна - при тому, що нині ціна газу в Європі - чи не найнижча за минулі три роки...
У Польщі, наприклад, максимальна ціна газу (обмежена постановою уряду) в переводі на гривню - ~50грн/куб; але, з цієї публікації зрозуміло, що газопостачальні організації хочуть більше...
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03.02.2024 15:24 Відповісти
Європа, крім Норвегії, не добуває свій газ. На імпортні енергоносії завжди ціна висока.
От у Казахстані газ у перерахунку коштує 1.5 - 2.5грн./куб.м., залежно від регіону.
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03.02.2024 17:35 Відповісти
Реальна собівартість українського газу
https://youtu.be/RLeOKOAHusw?t=3828
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03.02.2024 15:31 Відповісти
як "вивіз" газу заборонили, так сразу "вперше опалювальний сезон пройшов на газі власного видопудку"... співпадіння?
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03.02.2024 15:55 Відповісти
Не понял, а что у Украины есть "лишний" газ? О_о Вот это новости. Отлично пусть продадут по себестоимости в ЕС в счёт гуманитарной помощи, раз девать некуда.
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03.02.2024 17:38 Відповісти
О! Замечательно! По просьбам трудящихся, повышаем цену кубометра для внутреннего рынка!
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03.02.2024 19:01 Відповісти
Хотілось би одразу почути хто конкретно входить до цього елітного співтавориства - хто так печеться за економічний розвиток своїх кишень
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03.02.2024 21:06 Відповісти
 
 