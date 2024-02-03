Енергоспівтовариство закликає до скасування заборони на експорт газу з України
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Енергетичне Співтовариство закликало до скасування заборони на експорт природного газу з України.
Про це йдеться у звіті Енергетичного Співтовариства.
"Одним із серйозних недоліків з початку війни є введення заборони на експорт газу, що порушує основні принципи Енергетичного Співтовариства. Скасування заборони на експорт має бути пріоритетом України", – йдеться в ньому.
В Енергоспівтоваристві підкреслили, що Україні треба прийняти відповідні заходи та повернути ринок газу до нормальної роботи, щоб газовий сектор допоміг покращити економічну ситуацію в Україні.
Зазначається, що Україна має величезний і значною мірою не використаний потенціал в галузі газовидобутку.
Як повідомлялося, у березні 2022 року Кабмін заборонив експорт енергоносіїв, у тому числі, природного газу. У грудні 2022 заборона було подовжена на 2023 рік.
Будь ласка, зачекайте...
На который ты сходила!..".
https://youtu.be/RLeOKOAHusw?t=1202
https://youtu.be/RLeOKOAHusw?t=1401
У Польщі, наприклад, максимальна ціна газу (обмежена постановою уряду) в переводі на гривню - ~50грн/куб; але, з цієї публікації зрозуміло, що газопостачальні організації хочуть більше...
От у Казахстані газ у перерахунку коштує 1.5 - 2.5грн./куб.м., залежно від регіону.
https://youtu.be/RLeOKOAHusw?t=3828