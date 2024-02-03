В Україні впали ціни на буряк

Ціни на столовий буряк в Україні знизилися до 10-14 грн/кг ($0,26-0,37/кг), що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як пише EastFruit, до середини січня буряк стрімко дорожчав, але наприкінці місяця українські фермери були змушені знижувати ціни під впливом вкрай низького попиту, передає Укрінформ.

Аналітики зауважують, що навіть у міру зниження ціни активність покупців залишається досить низькою.

За даними експертів, незважаючи на падіння цін станом на кінець січня 2024 року буряк в Україні в середньому коштував на 70% дорожче, ніж наприкінці січня 2023 року.