Нацбанк зменшив продаж валюти за тиждень удвічі

Чистий продаж доларів Національним банком за поточний тиждень скоротився до $223,9 млн з $420,8 млн тижнем раніше.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.



Зокрема, цього тижня НБУ придбав на ринку $15,1 млн, що стало найкращим результатом із червня минулого року.



Купівля валюти клієнтами банків зростала з $229,84 млн у понеділок до $231,10 млн у вівторок, після чого знизилася до $199,35 млн у середу.



За поточний тиждень гривня зміцнилася на 0,6%, або на 22 копійок, до 37,5698 грн/$1, а з початку року – на 1,14%, або на 44 копійки. Після лібералізації курсу 3 жовтня 2023 року національна валюта ослабла на 2,7%, або на 1 грн.



При цьому на готівковому ринку у п'ятницю нацвалюта підвищилася на 0,2%, або на 8 копійок – до 38,10 грн/$1.



Як повідомлялося, за підсумками січня чистий продаж НБУ знизився до $2,53 млрд з $3,55 у грудні, $2,45 млрд у листопаді та $3,34 млрд у жовтні.

У грудні Міністерство фінансів залучило $5 млрд зовнішнього фінансування, що забезпечило зростання міжнародних резервів на 4,4% – до $40,5 млрд, що є другим в історії показником після липня 2023 року.