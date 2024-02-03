БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
821 відвідувач онлайн
Новини Енергетика
467 0
НПЗ (269) пожежа (169) росія (11712) Лукойл (72)

У Волгограді горів один із найбільших нафтопереробних заводів РФ. ВIДЕО

Новини БізнесЦензор Енергетика

волгоград

У ніч проти 3 лютого унаслідок атаки дрона у російському Волгограді загорівся нафтопереробний завод "Лукойла".

Про це пише The Moscow Times із посиланням на пресслужбу місцевої обласної адміністрації.

"Пожежно-рятувальні сили оперативно розпочали роботу – пожежу оперативно локалізовано, відкрите горіння ліквідовано. Жертв немає", – йдеться у повідомленні.

За даними росЗМІ, нафтопродукти горіли на площі 300 кв. м.

ТОВ "Лукойл-Волгограднєфтєпереробка" є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ. Потужність його переробки становить близько 15 мільйонів тонн нафти.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 