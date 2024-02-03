У Волгограді горів один із найбільших нафтопереробних заводів РФ. ВIДЕО

У ніч проти 3 лютого унаслідок атаки дрона у російському Волгограді загорівся нафтопереробний завод "Лукойла".

Про це пише The Moscow Times із посиланням на пресслужбу місцевої обласної адміністрації.

"Пожежно-рятувальні сили оперативно розпочали роботу – пожежу оперативно локалізовано, відкрите горіння ліквідовано. Жертв немає", – йдеться у повідомленні.

За даними росЗМІ, нафтопродукти горіли на площі 300 кв. м.

ТОВ "Лукойл-Волгограднєфтєпереробка" є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ. Потужність його переробки становить близько 15 мільйонів тонн нафти.