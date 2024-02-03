Ворог знову атакував Дніпропетровщину. У Кривому Розі аварійні відключення світла

У ніч проти 3 лютого росіяни втрете завдав удару безпілотниками по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що через обстріли та падіння уламків БпЛА постраждало обладнання підстанції компанії та дві високовольтні повітряні лінії. Унаслідок цього були знеструмлені побутові та промислові споживачі у Кривому Розі.

"Через пошкодження енергетичного обладнання в місті Кривий Ріг та прилеглих районах введено графіки аварійних відключень", – додали в "Укренерго".

Як уточнив мер міста Олександр Вілкул, графіки відключень працюватимуть за тим алгоритмом, що й під час блекаутів у 2022 році. Також у місті зупинився швидкісний трамвай.

Водночас частина лікарень, а також водопостачання й опалення переходять на генератори.

Вілкул також попередив про збої із мобільним зв’язком.

Ремонтні бригади "Укренерго" працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.