Євросоюз першим у світі погодив обов’язкове регулювання штучного інтелекту

Заступники постійних представників держав-членів Європейського Союзу в Брюсселі досягли угоди щодо Акта про штучний інтелект, який стане першим механізмом обов’язкового регулювання цієї сфери у світі.

Як пише Politico, майбутній Акт про штучний інтелект, згідно з погодженим проєктом, заборонить або обмежить застосування цієї технології в деяких сферах, а також зобов’яже розробників дотримуватись стандартів прозорості та стрес-тестування, передає Європейська правда.

Євросоюз є першим, хто погодив запровадження обов'язкових правил для технологій штучного інтелекту. Рішення заступників послів держав-членів ЄС слідує за попередньою згодою трьох ключових євроінституцій, про яку оголосили у грудні.

Подальше погодження Акта про штучний інтелект постало перед опором найбільших економік ЄС – Німеччини та Франції, які побоювались через падіння конкурентоспроможності своїх компаній, та Австрії, яка висловлювала заперечення щодо положень про захист даних.

Зрештою, за даними Politico, опір трьох країн вдалось подолати запевненнями, що Єврокомісія зробить офіційні заяви щодо питань, які тих непокоять – позаяк саме вона відповідатиме за втілення Акта про штучний інтелект.

Акт все ще потребує офіційного схвалення Європейського парламенту, де досі тривають дискусії про його найбільш неоднозначні положення – зокрема про технологію розпізнавання облич. Поза тим, після погодження на рівні комітетів голосування у Європарламенті може відбутись у квітні.

Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія має намір ухвалити рішення про створення Європейського управління зі штучного інтелекту.