На Київщині з’явиться новий індустріальний парк на 650 робочих місць у переробній галузі
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До реєстру індустріальних парків внесено індустріальний парк "Універсал Індастрі", який розташовано на території селища Рокитне Білоцерківського району Київської області.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 2 лютого 2024 року.
Відповідно до концепції індустріального парку, на площі 13,3 га буде створено близько 650 робочих місць у переробній промисловості.
Інвестори планують налагодити виробництво будівельних металевих конструкцій і готових металевих виробів, машин і устаткування, харчових продуктів та іншої продукції. Також передбачається, що на території нового індустріального парку буде вестись науково-технічна діяльність та діяльність у сфері інформації і телекомунікацій.
Загальні інвестиції в індустріальний парк на найближчі три роки мають скласти близько 735 млн грн.
"Універсал Індастрі" став другим парком, включеним до реєстру індустріальних (промислових) парків цього року та 75 у цьому переліку.
У січні уряд ухвалив рішення внести до реєстру індустріальних парків індустріальний парк "БФ Термінал" в Берегівському районі Закарпатської області.
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