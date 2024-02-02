На Київщині з’явиться новий індустріальний парк на 650 робочих місць у переробній галузі

До реєстру індустріальних парків внесено індустріальний парк "Універсал Індастрі", який розташовано на території селища Рокитне Білоцерківського району Київської області.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 2 лютого 2024 року.

Відповідно до концепції індустріального парку, на площі 13,3 га буде створено близько 650 робочих місць у переробній промисловості.

Інвестори планують налагодити виробництво будівельних металевих конструкцій і готових металевих виробів, машин і устаткування, харчових продуктів та іншої продукції. Також передбачається, що на території нового індустріального парку буде вестись науково-технічна діяльність та діяльність у сфері інформації і телекомунікацій.

Загальні інвестиції в індустріальний парк на найближчі три роки мають скласти близько 735 млн грн.

"Універсал Індастрі" став другим парком, включеним до реєстру індустріальних (промислових) парків цього року та 75 у цьому переліку.

У січні уряд ухвалив рішення внести до реєстру індустріальних парків індустріальний парк "БФ Термінал" в Берегівському районі Закарпатської області.