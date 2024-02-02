Нацбанк спрогнозував різке зменшення фінансової допомоги Україні

Обсяги міжнародної допомоги для України знизяться до $25 мільярдів у 2025 році та $12 мільярдів – у 2026 році.

Про це йдеться в оновленому Інфляційному звіті, оприлюдненому Національним банком України (НБУ).

За базовим сценарієм прогнозу НБУ, Україна у 2024 році отримає близько $37 млрд у вигляді зовнішніх кредитів і грантів, проте у наступних роках обсяги допомоги суттєво зменшаться.

"У міру очікуваного зниження безпекових ризиків у наступні роки Україна відновлюватиме здатність до самостійного фінансування власних потреб, тож обсяги офіційного зовнішнього фінансування поступово зменшуватимуться (до близько $25 млрд у 2025 році і $12 млрд у 2026 році)", – зазначається у документі.

Водночас Нацбанк прогнозує, що цієї допомоги вистачатиме для підтримання достатнього рівня міжнародних резервів, який коливатиметься в межах $37-42 млрд впродовж 2024–2026 років.

Читайте також: Нацбанк оприлюднив оновлений прогноз інфляції та ВВП України на 2024 рік

Як повідомлялося, за оновленим прогнозом Нацбанку, у 2024 році реальний ВВП України зросте на 3,6% передусім завдяки збереженню високих бюджетних витрат за умови надходження достатніх обсягів міжнародної допомоги.

У 2025–2026 роках зростання економіки пришвидшиться до 4-6% на рік завдяки зниженню безпекових ризиків, що є основним припущенням прогнозу НБУ, поліпшенню споживчих та інвестиційних настроїв, упровадженню євроінтеграційних реформ.