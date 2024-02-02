Наслідки мобілізації: Російським казино не вистачає 15% співробітників

Гострий дефіцит кадрів у Росії, що виник після початку розв’язаною РФ війни в Україні, мобілізації та масової міграції, дійшов до ігрової індустрії. Російським казино не вистачає 15% співробітників, а в найближчі два роки дефіцит зросте до 25%.

Як повідомили в Асоціації операторів індустрії розваг та подійного туризму (АІРІС, об'єднує всі гральні зони, що легально діють у Росії), загалом на початок 2024 року працювало понад 4,2 тис. осіб. Таким чином, зараз їм не вистачає сумарно близько 760 співробітників, передає The Moscow Times.

Дефіцит кадрів відзначається серед вузькопрофільних спеціалістів грального бізнесу, наприклад круп'є, дилерів, інспекторів, атендантів слот-залів та касирів. Багато вільних вакансій є і у сфері гостинності, з якою нерозривно пов'язані казино. Так, гральні зони активно шукають фахівців гостьового сервісу, офіціантів, барменів, покоївок та хостес.

Збільшення дефіциту співробітників до 1,5 тис. протягом найближчих двох років в АІРІС пов'язують з подальшим розширенням більшої частини гральних зон.

Проблеми з кадрами ігрові зони зазнають на тлі зростання кількості гостей казино: за підсумками 2023 року їхня аудиторія досягла рекордних 1,5 млн осіб, що на 16% більше, ніж 2022 року.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що з кадровим голодом зіткнулися 85% російських компаній. Не помітили проблем з персоналом лише 11% організацій, а ще 4% не змогли відповісти.