Виробництво легкових авто в Росії за два роки впало на 60%

Виробництво легкових автомобілів, а також двигунів у Росії торік, порівняно з 2021 роком, упало більш ніж на 60% (вантажівок – на 10%), пральних машин – на 55%, телевізорів – на 41%, шин – на 30%, сигарет – на 17%, ліфтів – на 13%.

Про це свідчать дані Росстату, якщо порівняти промислове виробництво торік із довоєнним 2021 роком, передає The Moscow Times.

Зазначається, що після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року з Росії пішли всі провідні світові автовиробники, російські заводи іноземних виробників побутової техніки та електроніки якщо працюють, то з перебоями, американська Otis продала російський бізнес із виробництва ліфтів та ескалаторів.

Натомість виробництво готових металевих виробів (крім машин та обладнання) за два роки зросло на 37%, комп'ютерів, електронних та оптичних виробів – на 35% (комп'ютерів та приладдя для них – у 2,4 раза), "інших транспортних засобів та обладнання" – на 20%, електричного обладнання – на 15%, ліків – на 11% (це також частково пов'язано з відходом ряду іноземних фармкомпаній з Росії).

Тут виділяються виробництво спецодягу (зростання у 2,4 раза, до 52 млрд руб.), радіолокаційної та іншої радіоапаратури (+93%), навігаційних та інших приладів (+91%), бетону (+64%), м'ясних консервів (+ 38%), медичних приладів, напівпровідникових приладів (+31%), палива (дизеля – на 10%, бензину – на 80%).

Приблизно 60% зростання промислового виробництва забезпечили галузі, пов'язані з ВПК, оцінював Bloomberg.

Це результат різкого збільшення військових та інфраструктурних витрат, вимушеної переорієнтації економіки з європейських ринків на азійські.