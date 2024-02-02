Кабмін затвердив стратегію реформування закупівель
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Кабінет Міністрів схвалив Стратегію реформування системи публічних закупівель на 2024-2026 роки.
Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 2 лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, стратегією визначено 7 стратегічних цілей реформування системи публічних закупівель:
- гармонізація законодавства України у сфері публічних закупівель з відповідними Директивами ЄС;
- розвиток інституційної структури публічних закупівель;
- реалізація проєктів відбудови України;
- професіоналізація публічних закупівель;
- розвиток електронної системи закупівель;
- залучення громадянського суспільства до розвитку сфери публічних закупівель;
- міжнародне співробітництво у сфері публічних закупівель.
Крім того, уряд затвердив операційний план реалізації цієї Стратегії у 2024-2025 роках.
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