Кабмін затвердив стратегію реформування закупівель

Кабінет Міністрів схвалив Стратегію реформування системи публічних закупівель на 2024-2026 роки.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 2 лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, стратегією визначено 7 стратегічних цілей реформування системи публічних закупівель:

гармонізація законодавства України у сфері публічних закупівель з відповідними Директивами ЄС;

розвиток інституційної структури публічних закупівель;

реалізація проєктів відбудови України;

професіоналізація публічних закупівель;

розвиток електронної системи закупівель;

залучення громадянського суспільства до розвитку сфери публічних закупівель;

міжнародне співробітництво у сфері публічних закупівель.

Крім того, уряд затвердив операційний план реалізації цієї Стратегії у 2024-2025 роках.