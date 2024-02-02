В уряді обіцяють податкові пільги бізнесу, який інвестує понад 12 мільйонів євро

Український та іноземний бізнес, готовий інвестувати понад 12 млн євро, отримає податкові пільги, регуляторні послаблення та підтримку на рівні реалізації проєкту.

"Власне, одне із ключових завдань в економічній сфері на цей рік – збільшення іноземних інвестицій в Україну. Для цього працюємо з партнерами. Для цього запустили страхування воєнних ризиків. Постійно покращуємо умови для інвестиційних проєктів. Сьогодні ухвалимо постанову, яка покращує механізм державної підтримки великих інвестиційних проєктів", – заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 2 лютого.

Зокрема, український та іноземний бізнес, який готовий інвестувати більше 12 млн євро та створювати нові робочі місця, отримає максимальну підтримку та спеціальні умови. Це і податкові пільги, і регуляторі послаблення, і підтримка на рівні реалізації проєкту.

"Сьогоднішня постанова стосується нового підходу до підготовки техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проєкту. Ми прибираємо та спрощуємо низку положень, зокрема про необхідність економічного аналізу, про перегляд соціальної оцінки проєктів, а також послаблюємо вимоги щодо фінансової спроможності заявника", – пояснив Шмигаль.

Він підкреслив, що всі ці рішення мають на меті єдину мету – запустити більше інвестиційних проєктів, які створять більше робочих місць і посилять громади та економіку.