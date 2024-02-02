В уряді обіцяють податкові пільги бізнесу, який інвестує понад 12 мільйонів євро
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Український та іноземний бізнес, готовий інвестувати понад 12 млн євро, отримає податкові пільги, регуляторні послаблення та підтримку на рівні реалізації проєкту.
"Власне, одне із ключових завдань в економічній сфері на цей рік – збільшення іноземних інвестицій в Україну. Для цього працюємо з партнерами. Для цього запустили страхування воєнних ризиків. Постійно покращуємо умови для інвестиційних проєктів. Сьогодні ухвалимо постанову, яка покращує механізм державної підтримки великих інвестиційних проєктів", – заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 2 лютого.
Зокрема, український та іноземний бізнес, який готовий інвестувати більше 12 млн євро та створювати нові робочі місця, отримає максимальну підтримку та спеціальні умови. Це і податкові пільги, і регуляторі послаблення, і підтримка на рівні реалізації проєкту.
"Сьогоднішня постанова стосується нового підходу до підготовки техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проєкту. Ми прибираємо та спрощуємо низку положень, зокрема про необхідність економічного аналізу, про перегляд соціальної оцінки проєктів, а також послаблюємо вимоги щодо фінансової спроможності заявника", – пояснив Шмигаль.
Він підкреслив, що всі ці рішення мають на меті єдину мету – запустити більше інвестиційних проєктів, які створять більше робочих місць і посилять громади та економіку.
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