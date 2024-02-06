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НБУ (8394) фінансування (1733) азартні ігри (130) платежі (241) Гетманцев (276)

Українці витратили тільки на легальні азартні ігри понад 83 мільярди за рік

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Безготівкові операції у легальному сегменті азартних ігор зросли у 2023 році до 83 мільярдів гривень.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram із посиланням на доповідь Національного банку щодо "міскодингу" та тіньових фінансових операцій.

За його словами, цьому сприяли проведені Нацбанком перевірки банків та небанківських фінансових установ, які встановили численні порушення під час проведення операцій (переказів) із використанням електронних платіжних засобів, у тому числі через термінали самообслуговування.

За результатами таких перевірок було накладено штрафи на суму близько 486,35 млн гривень, а також відкликано ліцензії деяких банків та анульовано ліцензії деяких фінансових компаній.

"Як наслідок маємо скорочення фінансових операцій з порушенням вимог законодавства України, зокрема з використанням "міскодингу". До прикладу, безготівкові операції у легальному сегменті азартних ігор зросли з 4 млрд грн (у 2022 році) до 83 млрд грн (у 2023 році), а загальний оборот збільшився до 207 млрд грн (у 2023 році) проти 14 млрд грн (у 2022 році)", – наголосив Гетманцев.

Водночас голова Комітету зауважив, що у сегменті безготівкових платежів досі присутні окремі схеми для здійснення заборонених видів господарської діяльності, зокрема:

  • незаконної організації та проведення азартних ігор;
  • легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом;
  • шахрайські схеми з використанням "фішингу";
  • використання віртуальних активів для проведення "сірих"/ "тіньових" фінансових операцій.

Гетманцев додав, що для виправлення цієї ситуації НБУ пропонує підвищити вимоги до капіталу фінустанов та штрафи за порушення законодавства на платіжному ринку, а також певним чином обмежити платежі на час воєнного стану.

Скільки отримує держбюджет від азартних ігор?

Упродовж 2023 року до державного бюджету надійшло 10,4 млрд грн податків від грального бізнесу. Це в понад 50 разів більше, ніж у 2021 році та майже в 15 разів більше, ніж у 2022 році. 

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+13
Вміє **** гетманцев коли треба рахувати , до чого б це , он майже половина депутатів оновили свої авто , понакупляли нерухомості , рахуй **** .
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03.02.2024 09:00
+10
А кто играет в эти азартные игры?
Слесари, трактористы, сантехники, учителя?
Все проще, те кто у власти и около власти, и которые имеют броню от мобилизации.
Вот и кутят
И заодно сейчас всячески пытаются сохранить свою броню в будущем новом законе о мобилизации..
А что им россия? Они и при оккупантах хорошо устроятся и будут играть.
83 млрд. продули в рулетку, а не пожертвовали ЗСУ.
Им независимость Украины побоку, им главное - бабло.
Поэтому и устраивают наезды на Залужного, понимая, что если победит в войне Украина, то им всем придется паковать чемоданы. Не с вещами, а с валютой и золотом.
Что влезет ...
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03.02.2024 17:12
+6
Я завжди з презирством дивився на оці зойкання "нема грошей", на бухло і цигарки завжди знаходяться. Азартні ігри, бачу, також не підкачали
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03.02.2024 13:57
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От селяни дають, - ніколи й за лопату взятись... АРХ М
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02.02.2024 19:57 Відповісти
іди лікуйся, "архангел"
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03.02.2024 23:08 Відповісти
Дякую за пораду, але їх тут два, одного призвіще, ім,я та по батькові стоїть і ЗАКОНІ, іншого в ЗАКОНІ ДЛЯ ТЮРЯГИ, тож маєш вибір. Ну й ще про одну мою звичку, чи то правило, - я ніколи не беру до себе тих, кому не подобаюсь, бо виконувати ЗАКОН вони не будуть. Тож у тебе шанс два, як сказав Гундяєв - до типу архангела(В.Путін) і відповідно "печерне воскресіння", або Академія Джунглів. Бог за руку до РАЮ не тягне, не тягнув і тягнути ніколи нікого не буде, кожен сам робить свій вибір на шляху свого ж таки життя. Я за тебе твою шкуру одежу не ношу, - кожен відповідає за свою. АРХ М
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04.02.2024 03:01 Відповісти
азартных лохов ещё много осталось.
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03.02.2024 07:19 Відповісти
Вміє **** гетманцев коли треба рахувати , до чого б це , он майже половина депутатів оновили свої авто , понакупляли нерухомості , рахуй **** .
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03.02.2024 09:00 Відповісти
а ви кажете, що обрізаний песик, що вигулюється найвеличнішим завгоспом ********** нічого не зробив для українців? Іржіть зебіли хто у домовинах, а не повезло- так над ними (тимчасово).
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03.02.2024 11:36 Відповісти
це хвороба для деяких людей.
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03.02.2024 11:45 Відповісти
і тільки G2 кагальна захопила владу, одразу втілила найпотрібніше: казино, букмекерство та інше ніхіба неробство.
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03.02.2024 12:05 Відповісти
Ну тоді нехай шукають власників тих контор , якщо сплачують податки і все законно то і пох .Лох не мамонт , він не вимре .
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03.02.2024 12:22 Відповісти
Я завжди з презирством дивився на оці зойкання "нема грошей", на бухло і цигарки завжди знаходяться. Азартні ігри, бачу, також не підкачали
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03.02.2024 13:57 Відповісти
Хех ... Багато ще чого є. Ювелірка, нерухомість, подорожі. Операція коту - 4,5 тис., блін ...
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03.02.2024 14:23 Відповісти
Декілька днів назад, коли були заблоковані польські кордони, на угорсько-українському кордоні була велика черга українських каміонів на в´їзд в Україну, серед них фури завантажені Range Rover, Tesla, BMW, тощо... Найперше, що прийшло на гадку, невже це все для фронту?
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03.02.2024 16:03 Відповісти
от де гроші на ЗСУ...
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03.02.2024 15:19 Відповісти
А кто играет в эти азартные игры?
Слесари, трактористы, сантехники, учителя?
Все проще, те кто у власти и около власти, и которые имеют броню от мобилизации.
Вот и кутят
И заодно сейчас всячески пытаются сохранить свою броню в будущем новом законе о мобилизации..
А что им россия? Они и при оккупантах хорошо устроятся и будут играть.
83 млрд. продули в рулетку, а не пожертвовали ЗСУ.
Им независимость Украины побоку, им главное - бабло.
Поэтому и устраивают наезды на Залужного, понимая, что если победит в войне Украина, то им всем придется паковать чемоданы. Не с вещами, а с валютой и золотом.
Что влезет ...
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03.02.2024 17:12 Відповісти
И простые работяги играют, в долги залазят
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03.02.2024 23:12 Відповісти
Та мільйони програвають
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04.02.2024 00:43 Відповісти
в лохотороны играют все подряд и военные в том числе, знаю кучу примеров когда полностью зарплаты всаживают в онлайн лохотроны, а потом бегают по сослуживцам одолжить до следующей зарплаты! даже если 100 тыс. человек по всей стране поиграет в течении месяца на каких-то 300 грн. в день, то уже выйдет 1 млрд., а играет куда больше чем 100 тыс., да и просерают многие совсем не по 300грн.
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04.02.2024 12:40 Відповісти
По сравнению с другими, они играют на копейки.
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04.02.2024 01:20 Відповісти
гнидам ігри цікавіше ніж перемога у війні...
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04.02.2024 12:33 Відповісти
Хіба справжньою метою закону про гральний бізнес не було "зокрема:
незаконної організації та проведення азартних ігор;легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом;
шахрайські схеми з використанням "фішингу";
використання віртуальних активів для проведення "сірих"/ "тіньових" фінансових операцій"?
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04.02.2024 14:30 Відповісти
Завжди люблю, коли про корупційний закон висловлюється його автор та головний лобіст. Це смішно значно більше, ніж 95 квартал.
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04.02.2024 15:50 Відповісти
Це спосіб відмивання грошей, тому що притомні люди у воюючій країні не будуть витрачати гроші на азартні ігри, тим більше такі космічні суми.

Гетьманцев, чи хто там від Слуг курує цей напрямок, створили таку залізку і заробляють шалені грошенята)

Так само в світі було лише в 2023р проведено через банківську систему нелегальних транзакцій на декілька трильйонів доларів, шановне товариство, а міжнародні платіжні системи на кшталт Wise обмежують пересічних користувачів в 1000 євро на місяць.

Так і хочеться сказати, що це @#$%?!
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04.02.2024 21:04 Відповісти
Загальний названий Гетьманцевим обсяг коштів у гральному бізнесі більше 200 мільярдів гривень вражає. Згодна, що залежних від азартних ігор людей багато. Але, переконана, що частка грошей "звичайних" гравців невеличка. Ці 200 мільярдів показують розмах розкрадання бюджету і один зі способів легалізації вкраденого. Гетьманцев - один "творців" такого формату грального бізнесу. Усе віртуально, крім обкраденого бюджету.
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04.02.2024 21:08 Відповісти
у мене колишній хлопець грав в ігри, подруга і зараз грає. Якщо людям подобається то інша справа, якщо з цього ще і держава отримує податки то чому б і ні. Але зрозуміло що краще б все було на законному рівні
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05.02.2024 10:14 Відповісти
Іноді дивуюсь, то плачуть на дрони немає, а на ігри є. Якщо у людей є гроші на ігри в 83 мільйони то це вже про щось говорить. І це явно не перша необхідність на яку витрачаються гроші. В будь якому разі якщо з цих мільйонів перепаде військовим то вже нехай грають, якщо іншим шляхом лінуються допомагати армії
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05.02.2024 10:26 Відповісти
Всі кошти, які надійшли до державного бюджету 10,4 млрд грн на ЗСУ!
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05.02.2024 10:53 Відповісти
Якщо з цього сплачуються податки - ок! Всі отримані кошти нехай фінансують оборонний комплекс країни. Я так розумію, що дохід в цій справі нормальний )))
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05.02.2024 11:46 Відповісти
 
 