У Німеччині схвалили бюджет із 8 мільярдами євро на зброю для України

Нижня палата німецького парламенту, Бундестаг, 2 лютого із понад місячною затримкою проголосувала за бюджет на 2024 рік із жорсткими борговими обмеженнями та скасуванням сільськогосподарських субсидій, проти чого виступали фермери.

Як пише AFP, бюджет Німеччини на 2024 рік ухвалили 388 голосами "за" і 279 голосами "проти" депутатів Бундестагу. Він становитиме 477 млрд євро, з яких 39 млрд євро припадають на запозичення, передає Європейська правда.

Таким чином Німеччина повертається до конституційно закріпленої практики "боргового гальма", яке не дозволяє державі позичати більше 0,35% річного ВВП. Механізм призупинили у 2020 році на тлі пандемії COVID-19 і пізніше продовжили через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Бюджет передбачає вищий податок на квитки на пасажирські рейси, зміни до соціальних виплат, а також скорочення сільськогосподарських субсидій – зокрема поетапне скасування податкових пільг на дизельне пальне для фермерів, що викликало обурення останніх.

Водночас у документі закладені майже 8 млрд євро військової допомоги Україні, оголошені ще минулого року.

Верхня палата парламенту Німеччини – Бундесрат – ще не схвалила поетапне скасування пільг на дизельне паливо для сільськогосподарської техніки. Відповідне голосування очікується 22 березня.

Як повідомлялося, у листопаді 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив плани вдвічі збільшити видатки на військову допомогу Україні у 2024 році. Спочатку уряд країни планував передбачив лише 4 млрд євро на військову допомогу у федеральному бюджеті на 2024 рік. Проте майже всі гроші пішли на вже обіцяні проєкти. У Міністерстві оборони просили додаткових 5 млрд євро під час бюджетних переговорів, уряд погодився додати 4 млрд євро.

Однак ці плани опинилися під загрозою через кризу, спричинену "дірою" у бюджеті ФРН на 60 млрд євро, яка виникла внаслідок рішення Конституційного суду.