Світові ціни на продовольство продовжують падати, – ООН

Світові ціни на продовольство в січні порівняно з груднем 2023 року знизилися на 1%.

Про це повідомляється у щомісячній доповіді ФАО (продовольча та сільськогосподарська організація ООН), передає Інтерфакс-Україна.

При цьому в документі зазначається, що ціновий індекс грудня було переглянуто.

Індекс цін на зернові у січні порівняно із груднем знизився на 2,2%. Падіння цін на пшеницю пояснюється конкуренцією між експортерами, а також надходженням на ринок зерна з Південної півкулі. Вартість кукурудзи різко знизилася з початком збирання в Аргентині, пояснюється в доповіді.

Індекс цін на м'ясо знизився на 1,4%, причому зниження фіксується на сьомий місяць поспіль. Падіння цін на м'ясо птиці пов'язане зі слабким попитом та великою пропозицією. Свинина подешевшала через скорочення закупівель Китаєм під час нарощування власного виробництва. Ціни на яловичину також знизилися, баранина подорожчала через великий імпортний попит.

Індекс цін на олію зріс лише на 0,1%. При подорожчанні пальмової та соняшникової олії ціни на соєву та рапсову знизилися.

Індекс цін на молочні продукти практично не змінився, порівняно з переглянутим грудневим значенням. У січні міжнародні котирування цін на вершкове масло та сухе незбиране молоко зросли в основному через вищий попит з боку азіатських покупців, що майже компенсувало зниження цін на сухе знежирене молоко та сир.

Індекс цін на цукор збільшився на 0,8%. Зростання пояснюється занепокоєнням щодо недостатньої кількості опадів у Бразилії та впливу цього фактора на врожай цукрової тростини. Несприятливі прогнози даються і на виробництво в Таїланді та Індії – провідних країнах-виробниках цього продукту.