Можуть підвищити податки: Витрати на додаткову мобілізацію оцінили у 720 мільярдів
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Додаткова мобілізація 400-500 тисяч бійців вартуватиме українському бюджету близько 720 млрд грн, що відповідає 22,5% усіх запланованих видатків.
Про це голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради, депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа розповіла у ефірі подкасту "Що з економікою?".
За її словами, лише на навчання, виплати та одяг для такої кількості мобілізованих потрібно 322 мільярди гривень. Ще 400 млрд грн треба на закупівлю та модернізацію військової техніки.
"720 млрд грн додаткової потреби на рік – колосальна сума. Це близько 22,5% усіх наших видатків у 2024 році, і 41% видатків на оборону. Кошти міжнародних партнерів на потреби армії витрачати не можна. Тож йдеться лише про внутрішні ресурси. Збільшити їх на 40% за кілька місяців – дуже нетривіальна задача", – сказала Підласа.
За її словами, для покриття цих видатків обговорюються різні варіанти підвищення податків – від повернення прогресивної ставки ПДФО та податку на розкіш, а також додаткове вилучення коштів з місцевих бюджетів.
"За розрахунками Мінфіну у 2024 році до загальних фондів місцевих бюджетів надійде 462 млрд грн, в минулому році було 442 млрд грн. Доходи місцевих бюджетів – це ті внутрішні ресурси, які ми якраз можемо спрямовувати на потреби ЗСУ", – вважає Підласа.
Вона нагадала, що уряд може вдаватись до так званого ручного регулювання видатків місцевих бюджетів. Так, у листопаді та грудні минулого року третя (менш критична) черга платежів за постановою №590 – капітальні видатки (на будівництво, ремонти, закупівлю обладнання) регулювалась урядом через невизначеність з міжнародним фінансуванням станом на початок 2024 року.
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Як повідомлялося, 30 січня Кабінет Міністрів схвалив та направив до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію та військовий облік. Він зареєстрований у Верховній Раді під №10449 і має замінити попередній урядовий законопроєкт №10378, який на початку січня довелося відкликати через гостру критику, яка лунала навіть від депутатів провладної фракції "Слуга народу".
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Електронні повістки, арешт рахунків та відстрочки: Що пропонує новий законопроєкт про мобілізацію
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Может воровать у воюющей страны не нужно,, и депутатам не нужно покупать элитные авто и дорогие усадьбы?
И ремонт лифтов золотой - по 1 млн. 200 тысяч на КАЖДЫЙ лифт. А сколько их по Днепру.
Это вместо того, чтобы направить средства на фронт.
а "ахахах" - это когда тебя на бутылку насаживают!
полковник поліції - для армії не придатний) смішно і сумно було то бачити
Але в цих розрахунках є й інша помилка. Бо так можна було би рахувати, якби до 450 тис. мобілізованих раніше додавали ЩЕ 500 тис. А насправді йдеться про ротацію (демобілізацію або тимчасову ротацію). Тож цим новим мобілізованим не треба буде видавати додаткові автомати, кулемети, броніки... і платити ДОДАТКОВУ зарплату. Вони будуть її отримувати замість тих, хто звільниться.
Держспецзв'язок - 50.6 млрд. грн.
Мінюст+суди - 41.7 млрд. грн.
Офіс генпрокурора - 14,6 млрд грн.
Державне бюро розслідувань - 3,8 млрд грн.
Управління державної охорони - 3,6 млрд грн.
офіс преЗЕдента, КМУ, ВРУ - 17.5 млрд грн.
Марафон «Єдині новини» - 1.7 млрд грн.
БЕБ - 1.3 млрд грн.
Державне космічне агенство (ви це, *****, серьозно? зеленського в космос запускатимуть?)- 1.6 млрд грн.
ось вам 500 млрд, не дякуйте.
ЩО КАЦАПИ ЩО "СЛУГИ НАРОДУ" - БРЕХАТИ ЯК ДИХАТИ
Головне суспільство залякати фантастичними цифрами зі стелі.
витрати на держ апарати скоротити, ремонти / бруківки робити виключно при аварійному стані - ні, це навіть не розглядається ))))
Тут з дітьми взагалі якийсь бардак, в кого троє по 15-16-17, той гуляє і працює, а в кого двоє 1-2 роки - у того повинні голодувати та з високою вирогідністю залишитися сиротами у ранньому віці.