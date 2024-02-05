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Можуть підвищити податки: Витрати на додаткову мобілізацію оцінили у 720 мільярдів

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мобілізація

Додаткова мобілізація 400-500 тисяч бійців вартуватиме українському бюджету близько 720 млрд грн, що відповідає 22,5% усіх запланованих видатків.

Про це голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради, депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа розповіла у ефірі подкасту "Що з економікою?".

За її словами, лише на навчання, виплати та одяг для такої кількості мобілізованих потрібно 322 мільярди гривень. Ще 400 млрд грн треба на закупівлю та модернізацію військової техніки.

"720 млрд грн додаткової потреби на рік – колосальна сума. Це близько 22,5% усіх наших видатків у 2024 році, і 41% видатків на оборону. Кошти міжнародних партнерів на потреби армії витрачати не можна. Тож йдеться лише про внутрішні ресурси. Збільшити їх на 40% за кілька місяців – дуже нетривіальна задача", – сказала Підласа.

За її словами, для покриття цих видатків обговорюються різні варіанти підвищення податків – від повернення прогресивної ставки ПДФО та податку на розкіш, а також додаткове вилучення коштів з місцевих бюджетів.

"За розрахунками Мінфіну у 2024 році до загальних фондів місцевих бюджетів надійде 462 млрд грн, в минулому році було 442 млрд грн. Доходи місцевих бюджетів – це ті внутрішні ресурси, які ми якраз можемо спрямовувати на потреби ЗСУ", – вважає Підласа.

Вона нагадала, що уряд може вдаватись до так званого ручного регулювання видатків місцевих бюджетів. Так, у листопаді та грудні минулого року третя (менш критична) черга платежів за постановою №590 – капітальні видатки (на будівництво, ремонти, закупівлю обладнання) регулювалась урядом через невизначеність з міжнародним фінансуванням станом на початок 2024 року.

Читайте також: Законопроєкт про мобілізацію: Ухилянтам блокуватимуть рахунки та обмежуватимуть право користуватися авто

Як повідомлялося, 30 січня Кабінет Міністрів схвалив та направив до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію та військовий облік. Він зареєстрований у Верховній Раді під №10449 і має замінити попередній урядовий законопроєкт №10378, який на початку січня довелося відкликати через гостру критику, яка лунала навіть від депутатів провладної фракції "Слуга народу".

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Електронні повістки, арешт рахунків та відстрочки: Що пропонує новий законопроєкт про мобілізацію

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+14
Може треба забрати відстрочку і бронь від поліцаїв? В новому проекті законі відстрочку у них забирають, але залишають 100% бронь. Зараз пів країни виїхало за кордон, а поліцаї все штати розширюють. Їх діючих зараз 110 тис. і молодих пенсіонерів більше 400 тис.. Вони всі отримують і так гроші від держави. Тобто податки не треба підвищувати. І ще всі поліцаї володіють зброєю і пройшли ВЛК. Тобто одна економія і не треба доходяг і роботяг ловити в бусіки.
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02.02.2024 19:12
+13
Пусть Конча-Заспа скинется и мажоров своих экипирует перед отправкой на фронт.
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02.02.2024 17:56
+11
Міністерство внутрішніх справ - 324,2 млрд. грн.

Держспецзв'язок - 50.6 млрд. грн.

Мінюст+суди - 41.7 млрд. грн.

Офіс генпрокурора - 14,6 млрд грн.

Державне бюро розслідувань - 3,8 млрд грн.

Управління державної охорони - 3,6 млрд грн.

офіс преЗЕдента, КМУ, ВРУ - 17.5 млрд грн.

Марафон «Єдині новини» - 1.7 млрд грн.

БЕБ - 1.3 млрд грн.

Державне космічне агенство (ви це, *****, серьозно? зеленського в космос запускатимуть?)- 1.6 млрд грн.

ось вам 500 млрд, не дякуйте.
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02.02.2024 21:56
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Пусть Конча-Заспа скинется и мажоров своих экипирует перед отправкой на фронт.
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02.02.2024 17:56 Відповісти
Они что, намекают, что лучше не оказывать сопротивление и сдаться на милость врагу?

Может воровать у воюющей страны не нужно,, и депутатам не нужно покупать элитные авто и дорогие усадьбы?
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02.02.2024 18:19 Відповісти
Де ж тих грошей набрати?20 мільярдів доларів,наче й не космічна сума,але для України зараз нереальна просто.
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02.02.2024 20:07 Відповісти
В Днепре местная власть решила, что в войну, когда бомбят, самое время делать по всему городу ремонт лифтов.

И ремонт лифтов золотой - по 1 млн. 200 тысяч на КАЖДЫЙ лифт. А сколько их по Днепру.
Это вместо того, чтобы направить средства на фронт.
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02.02.2024 18:25 Відповісти
думаю дороги та стадіони почекають, а ось ліфти спірне питання, бо в країні 11млн. пенсіонерів не факт що всі здорові щоб ходити на 5-10 поверх .
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02.02.2024 22:24 Відповісти
дома xай сидять! нема чого вештатись містом!
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03.02.2024 00:53 Відповісти
Якщо у ЗСУ не буде чим стріляти, то русня цих пенсіонерів і обстріляє, і в подвал під тортури загонить, і розстріляє. Тоді їм точно буде не до ліфтів.
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03.02.2024 02:20 Відповісти
На базарах табаком мешками торгуют если что и что стоматология то черный нал и на базаре за табачек чеков не выдают , это подсказка. Да ладно , это была шутка , я имею в виду чеки, ахахах.
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02.02.2024 18:43 Відповісти
ты же вкурсе, что когда смеются то это звучит "хахаха"?

а "ахахах" - это когда тебя на бутылку насаживают!
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03.02.2024 00:55 Відповісти
Тобі, мабуть, видніше, кацапчику )))
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03.02.2024 18:43 Відповісти
ТОже мне проблема. Посадить Депутатов на минимальную пенсию, а то, что они сами себе наколядовали с умопомрачительной зряплатой, все в военный бюджет. И не только депутатов ВР, а и всю шушеру из верхних єшелонов власти посадить, ну ладно, не на минимальную пенсию а на минимальную зряплату. В стране война, и пусть эти жирные свиньи поддержат ВСУ своей гигантской зарплатой. Не обеднеют, они все столько наворовали, что даже и не заметят.
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02.02.2024 18:49 Відповісти
Може треба забрати відстрочку і бронь від поліцаїв? В новому проекті законі відстрочку у них забирають, але залишають 100% бронь. Зараз пів країни виїхало за кордон, а поліцаї все штати розширюють. Їх діючих зараз 110 тис. і молодих пенсіонерів більше 400 тис.. Вони всі отримують і так гроші від держави. Тобто податки не треба підвищувати. І ще всі поліцаї володіють зброєю і пройшли ВЛК. Тобто одна економія і не треба доходяг і роботяг ловити в бусіки.
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02.02.2024 19:12 Відповісти
бачив я їх на ВЛК, вони всі різко непридатні, з виключенням.
полковник поліції - для армії не придатний) смішно і сумно було то бачити
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03.02.2024 10:03 Відповісти
Думаю це ще не фінальна сумма. Зараз це 1 440 000 грн або $38 000 на одного солдата на рік. Якщо сюди закладені компенсації на лікування/смерть солдата, то це не так вже й багато. Бо спорядження, утримання, тренування - це все коштує. Хотілось би, щоб до керівництва держави дійшло усвідомлення того, що дешевше воювати зброєю а не "м`ясом".
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02.02.2024 19:50 Відповісти
Ви, пане, помилилися в арифметиці на порядок. Бо 72 000 000 000 /500 000 = 144 000.
Але в цих розрахунках є й інша помилка. Бо так можна було би рахувати, якби до 450 тис. мобілізованих раніше додавали ЩЕ 500 тис. А насправді йдеться про ротацію (демобілізацію або тимчасову ротацію). Тож цим новим мобілізованим не треба буде видавати додаткові автомати, кулемети, броніки... і платити ДОДАТКОВУ зарплату. Вони будуть її отримувати замість тих, хто звільниться.
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04.02.2024 16:04 Відповісти
Та ні, не помилився. В статті говориться про "720 мільярдів", а у вас 72.
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04.02.2024 17:48 Відповісти
Міністерство внутрішніх справ - 324,2 млрд. грн.

Держспецзв'язок - 50.6 млрд. грн.

Мінюст+суди - 41.7 млрд. грн.

Офіс генпрокурора - 14,6 млрд грн.

Державне бюро розслідувань - 3,8 млрд грн.

Управління державної охорони - 3,6 млрд грн.

офіс преЗЕдента, КМУ, ВРУ - 17.5 млрд грн.

Марафон «Єдині новини» - 1.7 млрд грн.

БЕБ - 1.3 млрд грн.

Державне космічне агенство (ви це, *****, серьозно? зеленського в космос запускатимуть?)- 1.6 млрд грн.

ось вам 500 млрд, не дякуйте.
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02.02.2024 21:56 Відповісти
Про це голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради, депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа розповіла у ефірі подкасту "Що з економікою?". Джерело: https://biz.censor.net/n3471292

ЩО КАЦАПИ ЩО "СЛУГИ НАРОДУ" - БРЕХАТИ ЯК ДИХАТИ
Головне суспільство залякати фантастичними цифрами зі стелі.
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02.02.2024 22:11 Відповісти
Перевести Зеленського , плугів народу і всіх топ чиновників на мінімалку . А зекономолені кошти віддати _ЗСУ
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02.02.2024 23:29 Відповісти
чому не скоротити 80% чинуш?Буде дуже корисна реформа , плюс гроші!От що треба робити, а не податки підвищувати, то саме легше підвищити податки,тут багато розуму не потрібно!
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03.02.2024 00:56 Відповісти
Пусть сократят 100-150 тысяч чиновников, гроши пустят на войну. Субсидию Нафтогаза заберут, еще сотни миллиардов. Гроши есть, просто с этих грошей кормится много прилипал, и отлипать желания не имеют.
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03.02.2024 01:05 Відповісти
Какая ещё мобилизация? Денег нет, оружия нет, экономика еле дышит, люди уже не хотят воевать за этот ЗЕшмурдяк ... за два года войны уже хорошо рассмотрели, кто при власти в Киеве, хотя в первые дни войны в военкоматы очереди стояли и всех желающих не брали на фронт, просили оставить номер телефона. Ситуацию надо морозить по грузинскому образцу и спасать те 80% Украины, которые Киев контролирует. Но для этого надо предварительно избавиться от этой ЗЕбригады вместе с их фронтменом. Вове осталось быть Президентом до мая, а потом ОНО становится нелегитимным . Готовься, Зеленский, идти на стадион -твоя очередь отчитывать за пять лет этого безумного Президентства!
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03.02.2024 01:17 Відповісти
Весь прикол у тому, що Залужний ніколи не казав про необхідність мобілізації 500 тисяч осіб. Цю цифру придумали зепідри аби налякати людей і зняти з себе відповідальність за непопулярну мобілізацію.
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03.02.2024 05:49 Відповісти
Тобто вони тільки зараз почали думати над тим, що потрібно оновлювати військовий склад і скільки це буде коштувати? А до того ні, не розуміли цього? Думали, що складом ЗСУ з 2022 до кінця війни дійдуть? Клінічні ідіоти керують державою
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03.02.2024 09:09 Відповісти
Судячи із тесту, про оновлення військового складу не іде мова. Зепідри збираються добавити додаткові 500 тис чол. у ЗСУ
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03.02.2024 09:23 Відповісти
ну звісно ж - податки підняти ))))

витрати на держ апарати скоротити, ремонти / бруківки робити виключно при аварійному стані - ні, це навіть не розглядається ))))
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03.02.2024 15:36 Відповісти
Може менше барабани будуть купляти?
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03.02.2024 16:37 Відповісти
Я з офісу простих рішень. Треба просто перестати *******. І на усе вистачить.
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03.02.2024 22:34 Відповісти
1,5 млн стоить мобилизация 1 человека? Они там не охренели?
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04.02.2024 03:55 Відповісти
Чому багатих не мобілізують? А тільки бідні мають захищати їх майно. Чого багатодітних батьків не мобілізують, а бездітні мають захищати їхніх дітей? Де справедливість?
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04.02.2024 09:51 Відповісти
Тоді бездітні повинні годувати чужих дітей, поки їх батьки воюють, так виходить.
Тут з дітьми взагалі якийсь бардак, в кого троє по 15-16-17, той гуляє і працює, а в кого двоє 1-2 роки - у того повинні голодувати та з високою вирогідністю залишитися сиротами у ранньому віці.
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05.02.2024 09:30 Відповісти
открываю прозоро, любой тендер по ГОСзакупкам, минимум +30% к рыночной цене. если бы в коммерческой фирме закупка хоть раз переплатила за товар хоть 5% сразу пошли бы НХ без всяких гундосиков.
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04.02.2024 13:03 Відповісти
 
 