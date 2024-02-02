В Україні створять національну акціонерну компанію "Вода України"

Створення НАК "Вода України" забезпечить застосування прозорих ринкових механізмів для бізнесу та доступну, якісну воду для людей.

Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець на Міжнародному довкіллєвому форумі United for Nature. Agenda for Ukraine.

Створення НАК "Вода України" дозволить забезпечити відкритий та ефективний моніторинг вод та контроль за використанням водних ресурсів.

"2023 рік був надскладним роком для водної сфери. Україна прийняла на себе удар найбільшої техногенної катастрофи з часів Другої світової. Через підрив дамби Каховської ГЕС ми опинилися на порозі гуманітарної кризи. Втрачений об’єм води водосховища дорівнює потребам у воді України на 1,5 року. Питання сталого водокористування та "доброго" стану вод є питанням національної безпеки. В умовах воєнного бюджету маємо знайти шлях збалансованого використання водних ресурсів та забезпечити доступність води для кожного українця", – сказав Стрілець.

Як зауважили експерти під час Форуму, внаслідок реформування сектору та впровадження ефективного менеджменту очікується 1,4 млрд залучення коштів у ремонт та модернізацію водогосподарської інфраструктури.

Прогнозований економічний ефект від реформи становить +1,2% додаткового зростання ВВП України щороку внаслідок реалізації проєкту.

У вересні 2023 року речник Управління ООН з координації гуманітарних питань Савіано Абреу заявляв, що приблизно 11 млн людей по всій Україні мають проблеми з доступом до води, санітарії та гігієнічних послуг.