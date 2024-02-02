Міноборони представило нову модель закупівель харчів для військових. Закликає супермаркети до участі в тендерах

Міністерство оборони та ДП "Державний оператор тилу" презентували роздрібним мережам супермаркетів нову архітектуру закупівель харчів, яка стартує з 1 квітня 2024 року. Їх запросили взяти участь у тендерах на поставки продуктів для ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що головна задача запропонованої моделі – залучити чесний бізнес до безперервного та якісного харчування бійців.

Водночас постачання від мереж – один із елементів нової архітектури, яка також включає поставки напряму від виробників та залучення професійних логістичних партнерів.

"Нам потрібен однаковий стандарт якості. Від Ужгорода до Купʼянська, від Чернігова до Херсона. Мережі супермаркетів можуть його забезпечити, бо вони розбудували свої компанії на конкурентному ринку, шукаючи рішення, підбираючи найкращі інструменти, будуючи стратегії", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Нову модель закупівель харчів для військових анонсували ще в грудні минулого року. Зокрема, закупівля здійснюватиметься за каталогом із 409 найменувань, але товари в ньому на етапі підготовки тендерної документації агрегуватимуться в понад 25 категорій (наприклад, м'ясні вироби), що відкриває широкі можливості участі в закупівельних процедурах українських виробників.

Раніше Рахункова України підтвердила дані журналістського розслідування про завищення цін на продукти харчування, які Міноборони купувало для військовослужбовців ЗСУ.

Результати аудиту засвідчили, що Міноборони непродуктивно використало 7,44 мільярда гривень бюджетних коштів, замовляючи найбільш вживані продукти харчування за цінами, в середньому на 30% вище ринкових. У підсумку, визначена Міноборони вартість харчування військовослужбовця ЗСУ на добу перевищувала вартість такого харчування в інших підрозділів сектору безпеки та оборони від 3,17 млрд грн (Нацгвардія) до 7,04 млрд грн (СБУ).