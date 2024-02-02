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Запуск "єБронювання" відклали до затвердження нових правил мобілізації

Новини БізнесЦензор Влада IT

мобілізація,тцк

Запуск сервісу "єБронювання" відклали до ухвалення змін до законодавства щодо мобілізації.

Про це у Міністерстві економіки повідомили на запит галузевого видання AIN.UA.

У міністерстві запевнили, що робота над сервісом триває, але вся система бронювання військовозобов’язаних працівників зазнає змін після ухвалення нового закону.

Своєю чергою в Асоціації IT Ukraine зазначають, що сама процедура "єБронювання" не впливає на кількість заброньованих і не змінює критерії до бронювання в IT, а оптимізує ці процеси. За їхніми даними, наразі це питання допрацьовується.

Як повідомлялося, Мінекономіки обіцяло запустити сервіс бронювання працівників від мобілізації "єБронювання" до кінця 2023 року, проте цього так і не відбулося.

У грудні минулого року Кабмін вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який кардинально міняє механізм мобілізації. Через гостру критику його відкликали і наприкінці січня уряд вніс на розгляд парламенту новий законопроєкт.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Електронні повістки, арешт рахунків та відстрочки: Що пропонує новий законопроєкт про мобілізацію

Автор: Михайло Орлюк
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Да нахєр нам ті айтішніки, ну подумаєш один зороший айтішнік в економіку країни заливає доллару на 100-тні тис грн. Один. І все тратить тут. Нашо нам такі люли - най пензлює в окоп!!!
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02.02.2024 22:50 Відповісти
І це в місяць. Як одне підприємство. А їх у нас 30 000 було до війни. Озлоблені люмпени скажуть - в сраці нам 720 млн грн на мобілізацію, нам головне шоп всі рівні були!
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02.02.2024 22:52 Відповісти
пробачте зауважу нам додатково потрібно для мобілізації, не мільйонів, а мільярдів 720)))
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03.02.2024 09:39 Відповісти
А чи платить він податки та воєнний збір ?
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03.02.2024 09:26 Відповісти
Він то полюбому платить, справа тільки в розмірі їх... І так, далеко не всі ІТ-шники у нас ФОПи!
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03.02.2024 10:26 Відповісти
Ну от я в 2022-2023 працював частково як ФОП (по деяких невеликих проектах), а в більшості як звичайний найманий працівник. Так от сумарно я платив податків близько 65к на місяць - це 19.5% + 21% ЄСВ як працівник, і 1400 (чи скільки там було) ЄСВ + 5% як ФОП. Я не кажу вже про ПДВ та інші податки, які сплачував вже з отриманих грошей. І повірте, моя з/п не була чимось видатним в світі ІТ (ну як для senior, звичайно). Так що випадки різні бувають. Звичайно, дуже багато ІТ шників платять виключно як ФОП, але і тоді це часто близько 10к разом з ЄСВ виходить і вони приводять свою зарплату в економіку України - це знову ж таки ПДВ, робочі місця в т.п.
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03.02.2024 11:06 Відповісти
правильно - хай бідні вооють , в нас же демократія)))
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04.02.2024 13:15 Відповісти
у вас уплата налогов это детский лепет. вот как работают основные налого платильщики.
https://antikor.com.ua/ru/articles/667471-gruppa_socar_ukraina_milliardy_ukradennye_na_fiktivnom_nds_lipovom_eksporte_zernovyh_zavyshenii_tsen_na_toplivo_i_uklone
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03.02.2024 13:00 Відповісти
ТАК-ТАК скоро уся ця наволоч латаних зеленою ниткою гандонів, з ОПи, ДОЗВІЗДИТЬСЯ...!!!

І ще одного бойового комбата Андрія Малахова (Тумана) кинули за ґрати! За що?

https://www.youtube.com/watch?v=xwCHQzR4aBk
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04.02.2024 23:48 Відповісти
РЕАЛЬНА розповідь ГЕРОЯ з передової...!!! https://youtube.com/shorts/Z0htHW4UMkc?si=oU4wX41WH1VSqfhf
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05.02.2024 00:01 Відповісти
 
 