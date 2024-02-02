Запуск "єБронювання" відклали до затвердження нових правил мобілізації
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Запуск сервісу "єБронювання" відклали до ухвалення змін до законодавства щодо мобілізації.
Про це у Міністерстві економіки повідомили на запит галузевого видання AIN.UA.
У міністерстві запевнили, що робота над сервісом триває, але вся система бронювання військовозобов’язаних працівників зазнає змін після ухвалення нового закону.
Своєю чергою в Асоціації IT Ukraine зазначають, що сама процедура "єБронювання" не впливає на кількість заброньованих і не змінює критерії до бронювання в IT, а оптимізує ці процеси. За їхніми даними, наразі це питання допрацьовується.
Як повідомлялося, Мінекономіки обіцяло запустити сервіс бронювання працівників від мобілізації "єБронювання" до кінця 2023 року, проте цього так і не відбулося.
У грудні минулого року Кабмін вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який кардинально міняє механізм мобілізації. Через гостру критику його відкликали і наприкінці січня уряд вніс на розгляд парламенту новий законопроєкт.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Електронні повістки, арешт рахунків та відстрочки: Що пропонує новий законопроєкт про мобілізацію
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