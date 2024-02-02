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біженці (456) мігранти (331) Польща (2050)

Польща продовжить тимчасовий захист для українських біженців лише до кінця червня

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біженці,польща

Уряд Польщі планує продовжити термін легального перебування українських біженців на території країни до 30 червня цього року.

Про це йдеться у проєкті змін до закону про допомогу громадянам України у зв’язку із збройним конфліктом на території країни, над яким працює Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі, передає Укрінформ.

Зазначається, що у зв’язку з продовженням в ЄС до 4 березня 2025 року тимчасового захисту для переміщених осіб з України, а також відповідно до польського закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України, планується "продовження строку дії окремих правових рішень, передбачених цим законом, до 30 червня 2024 року".

Наступним кроком в уряді Польщі планують розпочати роботу над "суттєвими змінами та продовженням терміну дії закону" відповідно до вищезазначеного рішення Ради ЄС.

"Ці роботи будуть розпочаті негайно після широких консультацій з органами місцевого самоврядування, державними установами, неурядовими організаціями та іншими зацікавленими суб’єктами", – наголошується у проєкті.

Зазначається, що проєктом змін до закону передбачається продовження терміну легальності перебування воєнних біженців в Польщі до 30 червня; допустимості подальшого використання до цього часу будівель, де тимчасово групами проживають воєнні біженці з України; легальності до цього часу дозвільних документів українців на перебування в Польщі. Крім того, у проєкті передбачено продовження до 30 червня цього року можливості виконання праці лікарями, стоматологами, медсестрами та акушерками з України.

Ці зміни до закону про допомогу українцям в уряді Польщі планують прийняти у першому кварталі цього року. Пропонується, щоб він набув чинності наступного дня після його оголошення.

За попередніми даними, у Польщі перебуває до одного мільйона біженців з України, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+8
в чому його вина ?
йому треба було більше націловувати дурні українські дупи?
так у нього повно роботи було, щоб витягнути країну із сраки, куди її загнали такі розумні українчики
були б розумними, то ржали би з кварталу, але тримались би за президента Порошенка, як воша кожуха.
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02.02.2024 15:30
+4
Що ж поїду витрачати гроші у Чехію чи Іспанію/Італію.🤷‍♂️
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02.02.2024 14:55
+3
І що далі?

Польща буде « висилати» біженців назад в Україну?!
Ні, не буде. Ніколи цього не зробить.

А от біженці вже ідуть до Німеччини, бо то спростила імміграційні закони…
Вони розуміють, що демографія їх страдае.
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02.02.2024 15:25
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Що ж поїду витрачати гроші у Чехію чи Іспанію/Італію.🤷‍♂️
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02.02.2024 14:55 Відповісти
І що далі?

Польща буде « висилати» біженців назад в Україну?!
Ні, не буде. Ніколи цього не зробить.

А от біженці вже ідуть до Німеччини, бо то спростила імміграційні закони…
Вони розуміють, що демографія їх страдае.
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02.02.2024 15:25 Відповісти
Ну я просто не дивлячись на те , що виїхав у Польщу , але працю не змінив

Тому мені покищо вигідніше Чехія ніж Німечина

Але незрозуміло чого Поляки вирішили собі у ногу пальнути.

Чи може вже всі "біженці" з воєвудським зазволенням
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02.02.2024 15:33 Відповісти
Не мели дурниць. Перечитай спочатку текст статті. Це одна інтерація закону. До 30 червня 2024. Далі- обговорення умов для працюючих у першу чергу і продовження на тіж самі строки, що прийняв ЄС.
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02.02.2024 23:39 Відповісти
Зеля випросив.
Щоби зебіли без нього робили...
Майте на увазі, він ще ваші кишені і в Німеччині поскубає
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02.02.2024 14:59 Відповісти
Та ні, не думаю , що у Польщі багато Ze-скота

Хоча може вони гарно маскуються

Але здебільшого гундосого тут матерять на чому світ стоїть
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02.02.2024 15:03 Відповісти
Чому ж. Їх там 73%
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02.02.2024 15:12 Відповісти
Та ну , скіки живу жодного не бачив
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02.02.2024 15:17 Відповісти
73 відсотків можна намалювати, Пороха злили, але він сам у цьому винен.
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02.02.2024 15:25 Відповісти
в чому його вина ?
йому треба було більше націловувати дурні українські дупи?
так у нього повно роботи було, щоб витягнути країну із сраки, куди її загнали такі розумні українчики
були б розумними, то ржали би з кварталу, але тримались би за президента Порошенка, як воша кожуха.
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02.02.2024 15:30 Відповісти
знову ти ранений в дупу рикошетом від шофера Шефіра+( опущена нирка і пролапс мітрального клапана) ... Писав же тобі:

не бідкайся, втік то насолоджуйся без туги.

01.02.2024 19:28
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02.02.2024 16:43 Відповісти
Порох винен лише у тому , що повірив, що більшість українців не довбойоби

Забув чому батьки вчили "Не рівняй всіх по собі"
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02.02.2024 17:08 Відповісти
Як саме тобі, троль, "вінєн Порошенко" ?
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02.02.2024 23:40 Відповісти
Не троль,
Порох запізно почав виборчу кампанію, не сприймаючи всерйоз Зе.
Постійні корупційні скандали: Ротердам і Свинарчуки

Але ******* переплюнули усіх
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03.02.2024 02:26 Відповісти
А ну, розкажи, як саме "Свінарчукі" поселилися у твоїй голові і головне- що вони там роблять?
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03.02.2024 10:32 Відповісти
Все як хотів Лещенко
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02.02.2024 15:47 Відповісти
А ми й не сумнівалися..
Гієна Європи..
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02.02.2024 16:13 Відповісти
Тоді додому, м. Дніпрорудне, через шереметєво. Принаймні там є житло і праця на ЗЖРК
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02.02.2024 17:06 Відповісти
чого це ви всі тут розквокталися як квочки. У цій інформації нема нічого такого, що б засмутило працюючих у Польщі українців. Бо поляки можуть працювати де-інде в ЄС. і тому Польща потребує робочих рук. А лікарі і медсестри (незрозуміло - чому виділені акушерки) і раніше їздили підзаробляти в Польщу по спеціальності. Як вони там підтверджували свій український диплом - не знаю. але в поліклініці чув власними вухами від медсестер. Отож переглядати вони будуть, але може й будуть подовжувати термін перебування працюючих. Це балачка стосовно тих, хто сидить на допомозі і не збирається працювати.
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02.02.2024 17:20 Відповісти
 
 