Польща продовжить тимчасовий захист для українських біженців лише до кінця червня
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Уряд Польщі планує продовжити термін легального перебування українських біженців на території країни до 30 червня цього року.
Про це йдеться у проєкті змін до закону про допомогу громадянам України у зв’язку із збройним конфліктом на території країни, над яким працює Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі, передає Укрінформ.
Зазначається, що у зв’язку з продовженням в ЄС до 4 березня 2025 року тимчасового захисту для переміщених осіб з України, а також відповідно до польського закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України, планується "продовження строку дії окремих правових рішень, передбачених цим законом, до 30 червня 2024 року".
Наступним кроком в уряді Польщі планують розпочати роботу над "суттєвими змінами та продовженням терміну дії закону" відповідно до вищезазначеного рішення Ради ЄС.
"Ці роботи будуть розпочаті негайно після широких консультацій з органами місцевого самоврядування, державними установами, неурядовими організаціями та іншими зацікавленими суб’єктами", – наголошується у проєкті.
Зазначається, що проєктом змін до закону передбачається продовження терміну легальності перебування воєнних біженців в Польщі до 30 червня; допустимості подальшого використання до цього часу будівель, де тимчасово групами проживають воєнні біженці з України; легальності до цього часу дозвільних документів українців на перебування в Польщі. Крім того, у проєкті передбачено продовження до 30 червня цього року можливості виконання праці лікарями, стоматологами, медсестрами та акушерками з України.
Ці зміни до закону про допомогу українцям в уряді Польщі планують прийняти у першому кварталі цього року. Пропонується, щоб він набув чинності наступного дня після його оголошення.
За попередніми даними, у Польщі перебуває до одного мільйона біженців з України, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Польща буде « висилати» біженців назад в Україну?!
Ні, не буде. Ніколи цього не зробить.
А от біженці вже ідуть до Німеччини, бо то спростила імміграційні закони…
Вони розуміють, що демографія їх страдае.
Тому мені покищо вигідніше Чехія ніж Німечина
Але незрозуміло чого Поляки вирішили собі у ногу пальнути.
Чи може вже всі "біженці" з воєвудським зазволенням
Щоби зебіли без нього робили...
Майте на увазі, він ще ваші кишені і в Німеччині поскубає
Хоча може вони гарно маскуються
Але здебільшого гундосого тут матерять на чому світ стоїть
йому треба було більше націловувати дурні українські дупи?
так у нього повно роботи було, щоб витягнути країну із сраки, куди її загнали такі розумні українчики
були б розумними, то ржали би з кварталу, але тримались би за президента Порошенка, як воша кожуха.
не бідкайся, втік то насолоджуйся без туги.
01.02.2024 19:28
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