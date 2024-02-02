Міноборони переплатило 1 мільярд на закупівлі палива: Суди підтвердили висновки аудиту

Суди підтвердили переплату понад 1 мільярда гривень Міністерством оборони при закупівлі пального для Збройних Сил України.

Про це заявила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва.

Вона пояснила, що міністерство безпідставно вклало до ціни пально-мастильних матеріалів для ЗСУ податок на додану вартість, сума переплат постачальникам склала понад 1 млрд грн.

"Так, органи прокуратури в інтересах держави звернулися до судів щодо цих питань. Наразі розглянута половина позовів і всі задоволені на користь органів прокуратури. Цей факт вчергове підтверджує правильність висновків державних аудиторів", – наголосила Басалаєва.

За її словами, у 2023 році органами прокуратури пред’явлено 87 позовних заяв в інтересах держави до суб’єктів господарювання – постачальників пально-мастильних матеріалів – про стягнення безпідставно набутих бюджетних коштів. Вже задоволено 48 позовів та розпочато виконання судових рішень. Інші позови ще розглядаються.

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Як повідомлялося, у 2022 році Міноборони вирішило купувати паливно-мастильні матеріали без ПДВ лише в межах мобілізаційних планів, а у всіх інших випадках – із ПДВ, хоча постановою Кабміну №178 встановлено, що паливно-мастильні матеріали для потреб Збройних Сил України, Головного управління розвідки, Нацгвардії, прикордонників тощо обкладаються ПДВ з нульовою ставкою.

Відтак Державна аудиторська служба України розцінила закупівлю палива Міноборони з ПДВ як збитки державі і почала перевірки у міністерстві.