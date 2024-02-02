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Польські фермери анонсували нову блокаду кордону з Україною

Новини БізнесЦензор Транспорт Аграрний ринок

блокада,кордон,польща

Польські фермери анонсували на 9 лютого новий загальнонаціональний страйк, який триватиме до 10 березня. Протест ініціює незалежна профспілка фермерів "Солідарність".

Про це повідомили у пресслужбі спілки, передає Liga.net.

"Наше терпіння скінчилося. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року неприйнятна для всієї нашої аграрної спільноти", – йдеться у заяві "Солідарності".

Фермери наголосили, що пасивність польської влади, декларації про співпрацю з Європейською комісією, заяви про дотримання всіх рішень ЄК щодо імпорту сільськогосподарської продукції та харчових продуктів з України "не залишають нам іншого вибору, окрім як оголосити загальний страйк".

Акція протесту передбачає блокування всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною, а також доріг та автомагістралей у всій країні. Страйк розпочнеться о 10:00 9 лютого.

Раніше міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини у спільному листі до Європейської комісії вимагали відновити дію імпортних мит на українське зерно.

Єврокомісія це прохання відхилила, тому Польща запропонувала запровадити новий захисний механізм на рівні ЄС, який передбачає застосування регіональних обмежень на імпорт певних видів сільгосптоварів з України.

При цьому міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявляв, що новий уряд країни не скасовуватиме заборону на імпорт низки аграрних товарів з України, ембарго на їх ввезення до Польщі буде безстроковим. Водночас влада країни визнає, що це рішення порушує правила ЄС і намагатиметься його юридично адаптувати до них.

Як повідомлялося, Україна запропонувала Польщі механізм верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Європейської Комісії, який вже ефективно працює з Румунією і Болгарією.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+3
польський фермер - це синонім слова "кацапська проститутка".
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02.02.2024 21:48
+2
Яка перемога уряду України!
Хто відповідальний? ОП?

ЧиЗнову Генерал Залужний?
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02.02.2024 15:32
+2
Заплатили 10 млрд грн, а не повернули експортної виручки 15 млрд ДОЛЛАРІВ!
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03.02.2024 09:52
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Яка перемога уряду України!
Хто відповідальний? ОП?

ЧиЗнову Генерал Залужний?
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02.02.2024 15:32 Відповісти
Яке відношення уряд України має до внутрішніх справ у польщі? Може Україна взагалі ніхєра не повинна виробляти аби ні з ким не конкурувати у світі?
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02.02.2024 21:49 Відповісти
Чув таке слово "дипломатія", зєлєбобік? і "Польща" пишеться з великої літери! то рашка пишеться з маленької!
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03.02.2024 09:50 Відповісти
Я бачу, ти любитель простих рішень. Схоже у 2019-му ти сходив на вибори по-приколу, а тепер чомусь не ржеш. Ржи давай, смєшно вєдь.
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03.02.2024 10:56 Відповісти
польський фермер - це синонім слова "кацапська проститутка".
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02.02.2024 21:48 Відповісти
Найцікавіше те,що по обидва боки кордону працюють в полях укранці,а збагачуються і "намутили"-спровокували цю ситуацію ті хто їх працю експлуатує -польські фермери і наші земельні магнати.
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02.02.2024 22:35 Відповісти
Українські земельні і агро магнати заплатили в український бюджет близько 10 млрд грн за минулий рік. Так само від здачі своїх земельних паїв в оренду агромагнатам, заробили прості українці. А від польських магнатів, український бюджет ніхєра не заробив.
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03.02.2024 05:45 Відповісти
А що,вони ще й в бюджет мали б не платити???Саме той мізер,що платять за паї і заставляв мільйони українців їздити на заробітки до Польщі і працювати там,зокрема й в аграрному секторі.Нажаль,в сільському господарстві,які в інших галузях реформи проведені бездарно,в угоду олігархам.Хоча саме сільське господарство могло б стати рушійною силою,Україна могла б дійсно годувати "пів світу"-то й созників зараз було б набагато більше (маю на увазі так званий Глобальний Південь).

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03.02.2024 09:08 Відповісти
Якщо за пай будуть платити хоча б по 10 тисяч баксів на рік аби твої страждальці не їхали на заробітки, то сільського господарства в Україні не буде взагалі. Дешевше купляти городину у Франції, а м'ясо-молочку у Швейцарії
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03.02.2024 09:32 Відповісти
Якщо по твоєму,люди,що пропрацювали роками в колгоспах і отримали по куску землі-страждальці і повинні тебе, хитросракого ухилянта годувати,то дуже помиляєшся.Народ наш кмітливий,може занадто довірливий,але виживе,себе прогодує.А бажаючим французької городини чи швейцаського сиру бажаю успішно пройти тест в продуктових відділах Сільпо чи АТБ.
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03.02.2024 10:37 Відповісти
В АТБ ходять скуплятися тільки ніщєсброди. Який нахєр швейцарський сир може бути в цій мережі!
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03.02.2024 10:54 Відповісти
Це одна з причин,що різнять мені і тобі подібних-ти хіхікаєш,зловтішаєшся,а мені прикро,що в нашій державі,зокрема в с\г секторі ми не виступаємо на рівні європейських країн,хоча для цього були всі умови.Певно тому,що розвелось занадто багато тобіподібних зеленомізких слизняків.Але це вже повернення до початку нашої дискусії,тому - н.....й!
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03.02.2024 11:18 Відповісти
Ти хоч розберися про той рівень європейських країн. Відкрию для тебе велику таємницю, однак усе сільське господарство Західної Європи - дотаційне. Окрім прямих бюджетних вливань у фермерів, у кожної країни є державний протекціонізм власних с/г виробників, тому у Німеччині прилавки завалені німецької продукцією, у Австрії - австрійсьуою, у Британії - британською, у Норвегії - норвезькою, у Нідерландах - голандською і тд.
Однак тупі какли як ти, думають, що знищення вітчизняних виробників - це нормально.
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04.02.2024 09:57 Відповісти
Ніяку таємницю ти для мене не відкрив,знаю я і про дотаційне с\г Європи і про те,що в палаті у тебе інтернет підключили.Тому ти правильно написав про виробників,але не в змозі зробити висновок,що ніхто з них не поступиться своїми національними інтересами і дикі правила бізнесу,до яких звикли наші аферюги там не пройдуть.Нашим дали шанс "грати" на їхньому полі по встановлених правилах,а не демпінгувати і шахраювати.
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04.02.2024 10:24 Відповісти
В АТБ вже повно польских сирів, які дешевші за українські, а наші м'ясокомібнати давно сидять на імпортній яловичині і свинині.
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04.02.2024 18:50 Відповісти
Я готовий покупати у Франції і Швейцарії, аби в Україні повиздиали земельні барони і місцеві князьки!
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03.02.2024 10:42 Відповісти
Так вперед! У сільпо є купа товарів і з Швейцарії і з Франції.
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03.02.2024 10:52 Відповісти
А ти думав що потрібно вирощувати щоб стільки платити
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03.02.2024 15:36 Відповісти
Заплатили 10 млрд грн, а не повернули експортної виручки 15 млрд ДОЛЛАРІВ!
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03.02.2024 09:52 Відповісти
Шось я впевнений що це робота того самого Меклера і його команди
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03.02.2024 15:39 Відповісти
Тепер по всій Европі почалось, рано чи пізно все це вдарить і по самих поляках
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04.02.2024 01:46 Відповісти
По всій Європі трохи інші вимоги (екологія, зменшення дотацій і тд), а у курвів вимога одна - повна заборона українського агроекспорту у польщу, бо наша продукція значно дешевша за їхню.
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04.02.2024 09:47 Відповісти
Ти - хохлоЛох, який підтримує знищення української економіки.
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04.02.2024 09:49 Відповісти
Курви! Трохі почекайте, москалі заберут виход к морю.
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04.02.2024 18:46 Відповісти
 
 