"Нафтогаз" забрав у облгазу Фірташа ліцензію на розподіл газу ще в одному регіоні. ІНФОГРАФІКА

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) видала компанії "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), що входить до складу групи "Нафтогаз", ліцензію на розподіл природного газу в Тернопільській області.

Відтак, послуги газопостачання для понад 197 тисяч родин та 2 тисяч юридичних осіб у цьому регіоні надаватиме відповідна філія "Газмереж" замість "Тернпоільоблгазу" з групи РГК Дмитра Фірташа, повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

В компанії наголосили, що 1 лютого мешканці області мають сплачувати за послуги розподілу газу за новими реквізитами на рахунок тернопільської філії "Газмереж".

Загалом в Україні тепер працює 20 філій "Газмережі". Сукупно компанія обслуговує 8,2 млн клієнтів.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року група "Нафтогаз" завершила інтеграцію 27 газорозподільчих підприємств ("обл-" і "міськгазів"), що входили до групи "РГК" Дмитра Фірташа.

Таким чином, у складі групи "Нафтогаз" працюють 27 газорозподільних підприємств, які планувалося передати під контроль держави.