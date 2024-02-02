БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
793 відвідувача онлайн
Новини Комунальні послуги
5 982 4
Нафтогаз (3163) облгази (231) Фірташ (605) Регіональна газова компанія (143)

"Нафтогаз" забрав у облгазу Фірташа ліцензію на розподіл газу ще в одному регіоні. ІНФОГРАФІКА

Новини БізнесЦензор Комунальні послуги

газ

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) видала компанії "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), що входить до складу групи "Нафтогаз", ліцензію на розподіл природного газу в Тернопільській області.

Відтак, послуги газопостачання для понад 197 тисяч родин та 2 тисяч юридичних осіб у цьому регіоні надаватиме відповідна філія "Газмереж" замість "Тернпоільоблгазу" з групи РГК Дмитра Фірташа, повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

В компанії наголосили, що 1 лютого мешканці області мають сплачувати за послуги розподілу газу за новими реквізитами на рахунок тернопільської філії "Газмереж".

Загалом в Україні тепер працює 20 філій "Газмережі". Сукупно компанія обслуговує 8,2 млн клієнтів.

На Тернопільщині змінився постачальник газу

Як повідомлялося, наприкінці минулого року група "Нафтогаз" завершила інтеграцію 27 газорозподільчих підприємств ("обл-" і "міськгазів"), що входили до групи "РГК" Дмитра Фірташа.

Таким чином, у складі групи "Нафтогаз" працюють 27 газорозподільних підприємств, які планувалося передати під контроль держави.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба ще 10 років війни, щоб ОБЛгази та ОБЛенерго, як елемент стратегічно-важливих об'єктів України, нарешті, таки перейшли під КОНТРОЛЬ України!
ДАНИЛОВ з РНБОУ та Урядом Шмигаля, так і «сплять» на піні з грошей, навколо цих об'єктів !!!
Національні інтереси України, для них, ще не на часі??
Слава Україні! Пильнуймо привладних….
показати весь коментар
02.02.2024 14:46 Відповісти
перейшли під КОНТРОЛЬ України! ??????????????????? Ви впевнені, що ці .андони із множинними паспортами- це українці?
показати весь коментар
02.02.2024 14:57 Відповісти
Якось так повільно-повільно. Щоб бідося Хвірташ звикав до "бідності" поступово?
показати весь коментар
02.02.2024 15:19 Відповісти
ЦЕ просто якась баканоФФщина!....у Злодія, зрадника який в розшуку в багатьох державах знаходяться у власності стратегічні об`єкти....

що тоді говорити про злодіїв ахмєтова та бойка?...
показати весь коментар
02.02.2024 15:42 Відповісти
 
 