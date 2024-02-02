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Американський інвестбанк J.P. Morgan відкликав позов до "Приватбанку"

Новини БізнесЦензор Фінанси Корпоративні відносини

jpmorgan

Міжнародний інвестиційний банк J.P. Morgan остаточно вийшов із справи про оскарження процедури bail-in єврооблігацій "Приватбанку".

Господарський суд Києва 1 лютого задовольнив клопотання J.P. Morgan Securities plc про відкликання свого позову, повідомляє пресслужба "Приватбанку".

В рамках цієї справи суд продовжує розгляд позову власника єврооблігацій банку компанії Shakoor Capital Limited про визнання недійсним процедури bail-in.

"Суд залишив позов J.P. Morgan без розгляду, тобто вказана компанія більше не є учасником справи. На одного позивача стало менше", – заявив адвокат "Приватбанку" Олег Самсонович.

8 березня 2023 року аналогічний позов проти "Приватбанку" в рамках цієї справи відкликав відомий міжнародний банк UBS.

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У підсумку у справі про оскарження bail-in єврооблігацій залишився її ініціатор – британська компанія Shakoor Capital Limited, Pala Assets Holdings Limited, якою керує російський бізнесмен Євгеній Йоріх, український ФОП Сазонов Д. В. та компанія Concorde (Bermuda) Limited, яку пов’язують з одним з українських бізнесменів.

Також 1 лютого судом було повернуто без розгляду раніше подану в межах даної справи спільну позовну заяву компаній Concorde (Bermuda) Limited та Avalia Investments LimitedЯк повідомлялося, наприкінці 2016 року під час націоналізації "Приватбанку" під операції bail-in потрапили чотири випуски єврооблігацій банку, випущених через британську спеціально створену компанію (SPV) Credit Finance plc на $595 млн.

"Приватбанк" зауважує, що Банк Англії та Лондонський міжнародний арбітражний суд визнали процедуру bail-in законною, однак позивачі все одно продовжують вимагати визнання договору недійсним.

Судові засідання по справі Shakoor тривають вже більше двох років.

Автор: Михайло Орлюк
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Боже, як же ж тяжко відрубуються оті шупальці ******** гідри! Скільки ж злочинних структур зробили оті подонки по всьому світові! І головне для нас, що у нас зараз якраз і править одна з таких структур, що мімікрувала, відпочкувалась та захопила владу в Україні.
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02.02.2024 14:19 Відповісти
"Приватбанк" зауважує, що Банк Англії та Лондонський міжнародний арбітражний суд визнали процедуру bail-in законною, однак позивачі все одно продовжують вимагати визнання договору недійсним. Джерело: https://biz.censor.net/n3471241


хуцпа+95кагал+бородата бабця та інші сироти євгейської піднаціональності...
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02.02.2024 14:42 Відповісти
 
 