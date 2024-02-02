Група NOVA сплатила в Україні податків на 10,7 мільярда, інвестувала – 5,3 мільярда
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Сума податків та зборів, сплачених групою NOVA (Нова пошта) до бюджетів усіх рівнів у 2023 році, склала 10,7 млрд грн. Це на 50% більше, ніж у 2022-му. Зокрема, "Нова пошта" сплатила 8,7 млрд грн, NovaPay – 1,2 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Також 2023 рік відзначився рекордним обсягом інвестицій у розвиток групи NOVA (Нова пошта) в Україні. Він становив 5,3 млрд грн. Це більше ніж вдвічі перевищує інвестиційний бюджет минулого року (2,1 млрд грн).
"Рівень віри "Нової пошти" у майбутнє України у 2024 ще більший: на поточний рік заплановано збільшити суму інвестицій до 7 млрд грн", – йдеться у повідомленні.
Минулого року найбільший обсяг капітальних інвестицій – 2,4 млрд грн – було спрямовано на будівництво нових сортувальних терміналів та на автоматизацію тих, що вже працюють. Це дозволяє компанії забезпечувати безперебійний процес доставки в умовах постійного зростання обсягів вантажів та не втрачати швидкість: вже сьогодні компанія доставляє 1040 посилок кожну хвилину, а в пікові дні навантаження – 1400, попри різницю об’ємів доставка відбувається з тією самою швидкістю.
Ще одна велика стаття витрат – розвиток мережі відділень та поштоматів, у яку вклали 1,1 млрд грн. В результаті мережа "Нової пошти" в Україні вже налічує понад 27 тис. точок сервісу. Мета розширення мережі – крокова доступність українців до відділення або поштомату, а отже –зручність користування.
Також кошти інвестиційного бюджету були спрямовані на автоматизацію робочих місць та ремонти відділень, щоб зробити їх зручними та безбар’єрними у використанні для різних груп споживачів та співробітників – 1,2 млрд грн.
На оновлення парку транспорту та БДФ-контейнерів спрямували 233 млн грн, на IT та R&D – 338 млн грн, на розвиток напряму фулфілменту – 17 млн.
Будь ласка, зачекайте...
100пудово!
Думаю, що всі знають відповідь - велике н і х у я!!!
Чтобы вы понимали, за перечисление средств наложенного платежа на счёт предпринимателя максимальный процент составляет 3,64. То есть с 1 тыс грн комиссия составит 36,4 грн.
При этом я думаю что техническая себестоимость такой операции может составлять несколько гривен. Таким образом получается что чем больше сумма наложенного платежа, тем больше они зарабатывают чистой прибыли относительно себестоимости услуги. Плюс процент с самого плательщика наложенного платежа.
Получаются что они хорошо обдирают всех клиентов.
Шкода, що ніхто не хоче розібратись звідкіля оті суми з'являються. А вони ж не з потолка беруться, а з нормативних указів НацБанка, тобто законів для бізнесів. Тобто, від структури, яка повністю зараз контролюється ЗЕрмаками і Ко, які і "стридуть" всіх овець і баранів, що так дружно і радісно проголосували в 19-му за ЗЕ.