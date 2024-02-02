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Група NOVA сплатила в Україні податків на 10,7 мільярда, інвестувала – 5,3 мільярда

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

нова,пошта

Сума податків та зборів, сплачених групою NOVA (Нова пошта) до бюджетів усіх рівнів у 2023 році, склала 10,7 млрд грн. Це на 50% більше, ніж у 2022-му. Зокрема, "Нова пошта" сплатила 8,7 млрд грн, NovaPay – 1,2 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Також 2023 рік відзначився рекордним обсягом інвестицій у розвиток групи NOVA (Нова пошта) в Україні. Він становив 5,3 млрд грн. Це більше ніж вдвічі перевищує інвестиційний бюджет минулого року (2,1 млрд грн).

"Рівень віри "Нової пошти" у майбутнє України у 2024 ще більший: на поточний рік заплановано збільшити суму інвестицій до 7 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Минулого року найбільший обсяг капітальних інвестицій – 2,4 млрд грн – було спрямовано на будівництво нових сортувальних терміналів та на автоматизацію тих, що вже працюють. Це дозволяє компанії забезпечувати безперебійний процес доставки в умовах постійного зростання обсягів вантажів та не втрачати швидкість: вже сьогодні компанія доставляє 1040 посилок кожну хвилину, а в пікові дні навантаження – 1400, попри різницю об’ємів доставка відбувається з тією самою швидкістю.

Ще одна велика стаття витрат – розвиток мережі відділень та поштоматів, у яку вклали 1,1 млрд грн. В результаті мережа "Нової пошти" в Україні вже налічує понад 27 тис. точок сервісу. Мета розширення мережі – крокова доступність українців до відділення або поштомату, а отже –зручність користування.

Також кошти інвестиційного бюджету були спрямовані на автоматизацію робочих місць та ремонти відділень, щоб зробити їх зручними та безбар’єрними у використанні для різних груп споживачів та співробітників – 1,2 млрд грн.

На оновлення парку транспорту та БДФ-контейнерів спрямували 233 млн грн, на IT та R&D – 338 млн грн, на розвиток напряму фулфілменту – 17 млн.

Інвестиції NOVA 2023 року

Автор: Юлiя Недашківська
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Ціни на послуги теж підняли.
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02.02.2024 14:00 Відповісти
А шо - тільки вони? Он ДУСя в два рази дорожча вам стала зі своєю "обслугою" ЗЕбуїна, а він ні копійки зі своїх мільярдів не дав і не спонсорував - але ж вас це не дивує.
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02.02.2024 14:04 Відповісти
не чіпайте цю небачену давалку "Дусю", бо тіко вона в змозі забезпечити холодною "мівіною" віслюка оманського у відчутті журби по кракодителях, що переховуються від Хезболли.
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02.02.2024 14:13 Відповісти

100пудово!
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02.02.2024 14:14 Відповісти
ДУСю - я давно про це писала, треба на фронт відправити, а вони охороняють відомчі дачки, кортежами гастають. Утримання депутатів повинно бути - зп- без надбавок, премій, проживання у відомчому готелі. На роботу ж буде два квартали пішки. Машини - тільки, якщо у відрядження. Зняти дотації зі столовок, прибрати медичне страхування, а путівки на оздоровлення - тільки профсоюзні. І нехай працюють.
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02.02.2024 16:39 Відповісти
Цікаво, а скільки отой "квартал червоних ліхтарів" зі своїми мільйонерами лисими сплатив податків і скільки своїх грошей віддали на спонсортво?
Думаю, що всі знають відповідь - велике н і х у я!!!
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02.02.2024 14:06 Відповісти
Я вам ничего не должен
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02.02.2024 14:22 Відповісти
за наш рахунок ....вангуную якісь облігації від них щоб ще гроші видурювати , а далі по схемі МММ
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02.02.2024 14:51 Відповісти
Хорошо ободрали других предпринимателей.
Чтобы вы понимали, за перечисление средств наложенного платежа на счёт предпринимателя максимальный процент составляет 3,64. То есть с 1 тыс грн комиссия составит 36,4 грн.
При этом я думаю что техническая себестоимость такой операции может составлять несколько гривен. Таким образом получается что чем больше сумма наложенного платежа, тем больше они зарабатывают чистой прибыли относительно себестоимости услуги. Плюс процент с самого плательщика наложенного платежа.
Получаются что они хорошо обдирают всех клиентов.
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02.02.2024 19:18 Відповісти
А платіть одразу і...буде вам щастя!
Шкода, що ніхто не хоче розібратись звідкіля оті суми з'являються. А вони ж не з потолка беруться, а з нормативних указів НацБанка, тобто законів для бізнесів. Тобто, від структури, яка повністю зараз контролюється ЗЕрмаками і Ко, які і "стридуть" всіх овець і баранів, що так дружно і радісно проголосували в 19-му за ЗЕ.
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02.02.2024 20:16 Відповісти
 
 