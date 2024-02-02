Розкрадання 1,5 мільярда на закупівлі боєприпасів: Міноборони відсторонило керівника департаменту
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Міністерство оборони відсторонило тимчасово виконуючого обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Тоомаса Нахкура від виконання службових обов’язків.
Причина відсторонення – оголошення підозри у кримінальному провадженні, повідомляє пресслужба міністерства.
Підозра Тоомасу Нахкуру була вручена 27 січня 2024 року.
Тоді в СБУ заявили про викриття чиновників Міноборони і менеджерів "Львівського арсеналу", які вкрали майже 1,5 млрд грн на закупівлі мінометних снарядів.
Зокрема, підозру отримали: колишній керівник Департаменту Олександр Лієв, нинішній керівник Тоомас Нахкур, а також очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал" і їхній спільник – представник іноземної комерційної структури.
Лієва затримали під час спроби виїхати за кордон, проте Вищий антикорупційний суд відмовився його арештувати, бо прокурор невірно визначив підслідність справи, тож ексчиновника відпустили на волю.
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