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Розкрадання 1,5 мільярда на закупівлі боєприпасів: Міноборони відсторонило керівника департаменту

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міни,82мм

Міністерство оборони відсторонило тимчасово виконуючого обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Тоомаса Нахкура від виконання службових обов’язків.

Причина відсторонення – оголошення підозри у кримінальному провадженні, повідомляє пресслужба міністерства.

Підозра Тоомасу Нахкуру була вручена 27 січня 2024 року.

Тоді в СБУ заявили про викриття чиновників Міноборони і менеджерів "Львівського арсеналу", які вкрали майже 1,5 млрд грн на закупівлі мінометних снарядів.

Зокрема, підозру отримали: колишній керівник Департаменту Олександр Лієв, нинішній керівник Тоомас Нахкур, а також очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал" і їхній спільник – представник іноземної комерційної структури.

Лієва затримали під час спроби виїхати за кордон, проте Вищий антикорупційний суд відмовився його арештувати, бо прокурор невірно визначив підслідність справи, тож ексчиновника відпустили на волю.

Автор: Михайло Орлюк
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Які молодці! Правильно! Хай сидять ті, хто вкрав кусок хліба через пенсію в 2000 грн.

Щоб ви всі здохли - 73% з 40% і вся ця зелена банда!!!
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02.02.2024 13:53 Відповісти
А ні! Будете сидіти в тюрьмі пожиттєво з утриманням на 2000 грн. Це для вас страшніше за смерть))))
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02.02.2024 13:55 Відповісти
 
 