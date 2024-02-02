Суд арештував нерухомість Царьова на пів мільярда гривень. ФОТО

Суд арештував нерухомість колишнього народного депутата та зрадника Олега Царьова на загальну суму майже пів мільярда гривень.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

Зокрема, йдеться про квартиру у центральній частині Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму – санаторій "Кірова" та музей "Садиба княгині Барятинської", де наразі проживає Царьов.

Зазначається, що блокування активів фігуранта дозволить запобігти їх перереєстрації на підставних осіб для уникнення подальшої конфіскації майна.

За даними слідства, після анексії Криму Царьов переоформив свій санаторій відповідно до законодавства РФ. Таким чином він регулярно сплачує гроші з рекреаційного бізнесу до бюджету країни-агресора у вигляді "податків", додали в СБУ.

Крім того Царьов уклав договір з підрозділом Росгвардії на монтаж та обслуговування технічних засобів охорони двох кримських об’єктів екснардепа.

Гроші за такі послуги колишній "регіонал" сплачує безпосередньо на банківські рахунки окупаційного угруповання РФ, яке дислокується на тимчасово захопленому півострові.

На підставі зібраних доказів СБУ додатково повідомила Царьову про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України – фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України.