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Новини Фінанси
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Нацбанк прогнозує прискорення інфляції до 8,6% цього року

Новини БізнесЦензор Фінанси

інфляція

Національний банк прогнозує, що інфляція помірно пришвидшиться у 2024 році, але вже наступного року увійде до цільового діапазону, знизившись до 5,8%, а у 2026 році – до 5%.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку за січень.

Зазначається, що споживча інфляція наприкінці 2023 року сповільнилася до 5,1% у річному вимірі. Це сталося завдяки значній пропозиції харчів, послабленню тиску на витрати бізнесу та збереженню курсової стійкості.

"У перші місяці 2024 року вона залишатиметься близькою до поточних рівнів, однак помірно зросте у другому півріччі та наприкінці року становитиме 8,6%. Це зумовлюватиметься передусім вичерпанням ефектів надсприятливих погодних умов на пропозицію продовольства та зростанням витрат бізнесу, зокрема на оплату праці", – пояснює регулятор.

Утім, після зниження безпекових ризиків у 2025 році інфляція сповільниться до 5,8% та повернеться до цілі 5% у 2026 році. Цьому сприятимуть як зменшення зовнішнього інфляційного тиску, зокрема через здешевлення енергоносіїв, так і послідовна монетарна політика.

У Нацбанку додали, що важливим завданням регулятора залишатиметься захист привабливості гривневих інструментів – підтримки такого рівня процентних ставок за гривневими депозитами, який убезпечить гривневі заощадження від інфляційного знецінення.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+4
Головне - не випускати людей, бо кого ж тоді грабувати?
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02.02.2024 13:09
+2
із-за поваги до дати твоєї реєстрації, напишу культурно... намагайся опанувати свою макітру та спробуй промити її від накопичень Г+Г та інших кацапсько-.идівських наратив.
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02.02.2024 14:20
+1
основне, щоб головка банку процвітала: Пишний - найбільш високооплачуваний голова НБУ. Наприклад, Валерія Гонтарева, згідно з її декларацією, заробляла близько 164 тис. грн. Яків Смолій щомісяця отримував 371,6 тис. грн. Андрій Пишний заробляє кожного місяця 628,9 тис. грн.
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02.02.2024 13:21
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Головне - не випускати людей, бо кого ж тоді грабувати?
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02.02.2024 13:09 Відповісти
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02.02.2024 13:23 Відповісти
Только Гонтарева не хило заработала с Беней Коломойским на грабеже Приватбанка и сразу драпанула в Англию и фиг ее теперь поймаешь.
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02.02.2024 13:48 Відповісти
із-за поваги до дати твоєї реєстрації, напишу культурно... намагайся опанувати свою макітру та спробуй промити її від накопичень Г+Г та інших кацапсько-.идівських наратив.
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02.02.2024 14:20 Відповісти
Ну да обязательно промою когда она мне десятку зелени вернет которую я тогда потерял на гривневом вкладе.
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02.02.2024 15:06 Відповісти
байкар чи фантастичний пи.дун самоучка?
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02.02.2024 15:13 Відповісти
не пи..ди рагуль, заработал беня , с деппнег кооготого тв здесьь срешь фейками от зеопы
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02.02.2024 15:19 Відповісти
Пред тем как хрокать тут незнакомым людям лучше объясни наивный ты наш как можно было обнулить банк а глава Нацбанка молча на это смотрел и не заблокировал транакции.
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02.02.2024 16:43 Відповісти
А коли Зеленський піде, то інфляція буде нуль.
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02.02.2024 13:23 Відповісти
Пусть примут предложенный закон о аресте счетов по заявкам военкоматов и банковской системе настанет трындец.
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02.02.2024 13:46 Відповісти
НБУ в курсі майбутнього підвищення тарифів, а як причину прискорення інфляції називає погоду.
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02.02.2024 14:12 Відповісти
ерьмак, як там твій "Голова національного банку Кирило Шевченко, який підозрюється у розкраданнях коштів «Укргазбанку», виїхав з України і перебуває за кордоном. " Де він??
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02.02.2024 15:17 Відповісти
те чіпайте щирого вкраїнчика:
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02.02.2024 15:30 Відповісти
Так гривна же укрепляется, с чего такая инфляция ?
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02.02.2024 18:16 Відповісти
Прийміть закон ще про блокування банківських рахунків. Зруйнуйте банківську систему України! Це допоможе знизити інфляцію.
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02.02.2024 22:08 Відповісти
Ріст інфляції!? То далі Слуги народу фінансуйте примарну культуру, нікчемну освіту, тупу науку і не потрібний під час війни спорт. Всі хто хотів вчитись - за кордоном! Краще гроші на снаряди, дрони, бронемашини відправили. А що вчителі зараз роблять, все ж оn-line! Ось де иотужний ресурс і резерв для мобілізації. Вдумайтесь лише, в Україні яка зараз воює з таким звірячим агресором близька 432 університети і більше 520 коледжів різного гатунку. При кожному з низ чоловік 150-200 керівного складу, чоловік 350-400 вчителів. Зарплатний фонд в рік 1,2 млн/виш. Ось поле діяльності для НАЗЯВО, а потім і ТЦК! Україна в небезпеці, а вони створюють видимість героїчної роботи. Смішно!!! Оптимізувати кількість вишів до 3-5 в Україні і відразу гроші на військо з'являться. Коледжів теж не потрідна така кількість. А є ще й таке, що у одному не великому обласному центрі 3-4 Виші (університети) і 5-7 коледжів що мають тотожні спеціальності з вищої освіти, при чому один в один!!!
Навіщо було їх плодити?! Щоб бабки дерибанити? Кого вони випускають, кому ці випускники потрібні зараз? Сміхота та й годі!!!
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03.02.2024 12:56 Відповісти
 
 