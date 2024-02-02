"Укрпошта" збільшила кількість відправлень за рік на 40%

У 2023 році "Укрпошта" наростила кількість відправлень на 40%, привезла 63,6 млн одиниць гуманітарної допомоги, а також у співпраці з "Укрзалізницею" перевезла 15 млн посилок.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, завдяки налагодженню авіасполучення з США, компанії вдається успішно реалізовувати на американських маркетплейсах понад 1 мільйон українських товарів.

Загалом "Укрпошта" співпрацює з національними поштовими операторами понад 190 країн. В Україні вона має 27 тисяч точок та близько 40 тисяч співробітників.

Упродовж 2024 року компанія планує повністю перейти на автоматичне сортування посилок за допомогою роботизованих сортувальних ліній. Це суттєво вплине на якість та швидкість доставки, додав Кубраков.