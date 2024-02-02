"Укрзалізниця" перевезла рекордний обсяг вантажів на експорт
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Упродовж січня 2024 року "Укрзалізниця" експортувала 7,5 млн тонн вантажів, що на чверть більше листопада 2023 року, який був рекордним за обсягом вантажоперевезень з початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Зазначається, що такий високий результат не став би можливим без роботи Українського коридору – тимчасового коридору Чорним морем.
Загалом у січні Укрзалізниця перевезла понад 14 млн тонн вантажів, що на чверть більше ніж в січні минулого року. Лідером стали зернові – на експорт перевезено 3,4 мільйона тонн.
У внутрішньому сполученні перевезено 5,6 мільйона тонн, що на 2,7% більше січня 2023-го.
"Важливо бачити стабільність зростання залізничних перевезень. З березня по грудень минулого року спостерігався щомісячний приріст вантажів у 23% порівняно з аналогічним періодом 2022 року", – прокоментували у Мінінфраструктури.
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