"Укрзалізниця" перевезла рекордний обсяг вантажів на експорт

Упродовж січня 2024 року "Укрзалізниця" експортувала 7,5 млн тонн вантажів, що на чверть більше листопада 2023 року, який був рекордним за обсягом вантажоперевезень з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що такий високий результат не став би можливим без роботи Українського коридору – тимчасового коридору Чорним морем.

Загалом у січні Укрзалізниця перевезла понад 14 млн тонн вантажів, що на чверть більше ніж в січні минулого року. Лідером стали зернові – на експорт перевезено 3,4 мільйона тонн.

У внутрішньому сполученні перевезено 5,6 мільйона тонн, що на 2,7% більше січня 2023-го.

"Важливо бачити стабільність зростання залізничних перевезень. З березня по грудень минулого року спостерігався щомісячний приріст вантажів у 23% порівняно з аналогічним періодом 2022 року", – прокоментували у Мінінфраструктури.