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В Україні з’явилося понад 40 нових професій, найбільше – в ІТ. Перелік

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компьютер,офіс,робота,комп'ютер,айті

На ринку праці України з’явились 42 нові професії, зокрема у сфері ІТ, охорони здоров’я, а також у соціальній та фінансовій сферах.

Відповідні зміни було внесено до Класифікатора професій, передає Міністерство економіки.

"Осучаснюємо перелік професій відповідно до вимог часу і потреб ринку праці. Найбільше змін в сфері ІТ-технологій, де з’явиться 29 нових професій, що відповідають реаліям і є затребуваними роботодавцями. Також нові професії відтепер у медичній сфері, фінансовій", – зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

За її словами, зокрема, додали професії, в яких виникла потреба у зв’язку з війною та подоланням її наслідків.

Які нові професії з’явились в Україні

За пропозицією Мінцифри Класифікатор професій доповнено 29 новими професійними назвами робіт ІТ-сфери, наприклад, такими професіями, як:

  • адміністратор веб-ресурсів,
  • аналітик мобільних додатків,
  • інженер зі штучного інтелекту,
  • розробник штучного інтелекту,
  • розробник архітектури програмного забезпечення (інформаційні технології),
  • розробник хмарної архітектури,
  • фахівець з безпеки електронних комунікацій тощо.

Ще 9 професійних назв робіт у ІТ-сфері приведено у відповідність до сучасних технологій, зокрема, "Аналітик комп'ютерного банку даних" змінено на "Аналітик даних", "Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення" – на "Аналітик програмного забезпечення", "Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів" – на "Інженер з програмного забезпечення" тощо.

Водночас були вилучені 9 застарілих назв професій, наприклад, "Програміст прикладний", "Програміст системний", "Інженер із застосування комп'ютерів", "Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа".

Окрім того, внесено низку позицій, в яких виникла нагальна потреба останнім часом, зокрема:

  • протезист-ортезист,
  • оператор Служби 112 (надання екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером за принципом "єдиного вікна"),
  • черговий підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту,
  • інструктор з просторового орієнтування та мобільності,
  • фахівець з розмінування,
  • аудитор за видами діяльності,
  • фінансовий аналітик,
  • оператор установок дробометного очищення,
  • майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження теплових насосів.

Загалом у Класифікатор професій включено 9 172 професійні назви робіт.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+1
Як там: розробник хмарної архітектури...звучить, і головне, що це одиниці на сьогодні цих надуманих спеціалістів.
А, що там НАНО-сектор спеціалістів на ринку зайнятості? Все ж копіюється у старшого "брата", тепер ворожої сторони!
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02.02.2024 12:29
+1
> Як там: розробник хмарної архітектури...звучить, і головне, що це одиниці на сьогодні цих надуманих спеціалістів.

Зайдіть на djinny.com та подивіться, скільки реальних $$$$ (саме такого порядку ЗП) пропонують за цих, на вашу думку, "надуманих спеціалістів"

Ну і для відома: приват з початку війни мігрував на закордонні, саме хмарні сервіси - як звучить?
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02.02.2024 12:41
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Розставляти товар теж треба вміти, хоча якщо якщо мати на увазі бізнес рівня "маф 2х2м" - одного хамовитого "продавця" буде достатньо, і ніякі європи не потрібні, так
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02.02.2024 12:30 Відповісти
І до чого тут зміна переліку актуальних професій?

Хочете аптек - навчиться голосувати не за популістів, як мінімум (це не до вас особисто, а до умовного "мудрого наріда")
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02.02.2024 12:46 Відповісти
Як там: розробник хмарної архітектури...звучить, і головне, що це одиниці на сьогодні цих надуманих спеціалістів.
А, що там НАНО-сектор спеціалістів на ринку зайнятості? Все ж копіюється у старшого "брата", тепер ворожої сторони!
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02.02.2024 12:29 Відповісти
> Як там: розробник хмарної архітектури...звучить, і головне, що це одиниці на сьогодні цих надуманих спеціалістів.

Зайдіть на djinny.com та подивіться, скільки реальних $$$$ (саме такого порядку ЗП) пропонують за цих, на вашу думку, "надуманих спеціалістів"

Ну і для відома: приват з початку війни мігрував на закордонні, саме хмарні сервіси - як звучить?
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02.02.2024 12:41 Відповісти
ідея в чому: теоретично усі молоді або мобілізаційні люди теретично мають мати смартфон, зареєстровані або користуватимуться Дією чи іншим додатком, а практично це...мильна бульбашка(кнопковий телефон, немає світла, інтернету і т.п.)...
хоча з іншого боку - врятування потопельника є справою самого потопельника. Так і тут, хмарний спеціаліст собі роботу і так знайде, і не треба його агітувати чи працевлаштовувати.
З А В І С А
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02.02.2024 14:47 Відповісти
Це просто ви до сих пір залишились в індустріальному суспільстві і через це наївно вважаєте, що головне - це трактор і тракторист, які разом в полі дир-дир-дир. А насправді достатньо зайти на будь-який буржуйський хедхантерський сайт і подивитися, скільки такому "надуманому" спеціалісту платять. І порівняти з тим, скільки платять за дир-дир-дир. І одразу захочеться вилізти з трактора і піти в айті, (якщо мозок є, звісно). Або піти серти в інтернети, які айтішники заржаті, якщо мозку немає.
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02.02.2024 17:08 Відповісти
 
 