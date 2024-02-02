У Сенаті США очікують на голосування за допомогу Україні наступного тижня

Лідер більшості в Сенаті США від демократів Чак Шумер заявив, що наступного тижня Сенат голосуватиме за додатковий законопроєкт про національну безпеку, який включає двопартійну угоду щодо безпеки кордонів та допомогу Україні та Ізраїлю.

Як пише Politico, він зазначив, що текст угоди оприлюднять у п'ятницю або в неділю, передає ЄП.

Шумер планує призначити голосування по законопроєкту на наступний тиждень, яке відбудеться не пізніше середи.

"Це дасть членам Конгресу достатньо часу для ознайомлення із законопроєктом перед голосуванням", – сказав він.

Багато членів Сенатського комітету з питань асигнувань підкреслили, що хочуть мати достатньо часу для вивчення та обговорення тексту законопроєкту після його оприлюднення.

Переговірник від Республіканської партії сенатор Джеймс Ленкфорд заявив, що "є люди, які просять три дні, а є ті, хто просить три тижні".

Наразі не зрозуміло, чи дозволить керівництво Сенату вносити поправки до пакету, що може суттєво відтермінувати остаточне голосування.

Також поки що незрозуміло, чи поставить законопроєкт на голосування спікер Палати представників Майк Джонсон, якщо він пройде Сенат.

Як повідомлялося, у січні Сполучені Штати призупинили надання допомоги Україні до схвалення Конгресом нового фінансування.