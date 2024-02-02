Кількість автоугонів в Україні повернулася на довоєнний рівень. Які моделі викрадали найчастіше

Після рекордного сплеску викрадень авто у перший рік повномасштабного вторгнення, за даними МВС, кількість автоугонів повертається до звичного рівня. Так, у 2023 році зафіксовано майже стільки ж викрадень авто, як до початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зокрема, торік зафіксували 1278 викрадень автомобілів, що майже на 90% менше, ніж у 2022 році, коли викрали рекордні 12 448 авто. Для порівняння, у 2021 році цей показник становив 1148 викрадених автівок.

Половина викрадень авто торік припала на три прифронтові регіони. Знову очолює антирейтинг Донеччина – 375 викрадень, далі йде Херсонщина – 178 та Дніпропетровщина – 168 автоугонів.

До початку повномасштабної війни найбільше авто викрадали у Києві: 34% від усіх автоугонів за 2021 рік.

Найменшу кількість автовикрадень у 2023 році зафіксовано у Тернопільській та Івано-Франківській областях – по 4 автоугони.

Найчастіше минулоріч зловмисники зламували легкові авто (59%) та вантажівки (15%), а найменше – моторолери (менше 1%).

Які моделі викрадали найчастіше

Найпопулярнішою маркою серед автовикрадачів торік був ВАЗ – 206 автівок або 16% від усієї кількості. До топу також потрапили: ГАЗ – 60 (4,7%), Volkswagen – 46 (3,6%), Renault – 42 (3,3%) та Hyundai – 30 (2,3%).

Щодо конкретних моделей, то найчастіше викрадали ВАЗ – 2107, 21063, 2121, 2106 та Daewoo – Lanos.

Для порівняння, у попередні два роки зловмисники частіше викрадали: Renault Duster, Volkswagen Transporter, Hyundai Tucson, Santa Fe і Mitsubishi Outlander.