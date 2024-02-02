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Новини Енергетика
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Дніпропетровщина (225) Кривий Ріг (241) електроенергія (2970)

Ворог пошкодив підстанцію "Укренерго", Кривий Ріг частково залишився без світла

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світло

У ніч проти 2 лютого ворог спрямував удари безпілотниками по енергооб’єктах Дніпропетровської області. Унаслідок атаки сталося загоряння та пошкодження обладнання на підстанціях "Укренерго".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Внаслідок чого знеструмлені повітряні лінії, є масштабні відключення електроенергії у Кривому Розі. А саме: місцева промисловість, шахта (120 людей виводять на поверхню), без світла залишилося близько 62 тисяч побутових споживачів", – йдеться у повідомленні.

Також через атаку дронів сталося загоряння енергетичного обладнання на одному з місцевих підприємств.

Станом на ранок частину ліній включено в роботу. Залишаються знеструмленими понад 35 тисяч споживачів. Також заживлено об’єкти критичної інфраструктури.

Наразі триває огляд наслідків атаки.

Автор: Юлiя Недашківська
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