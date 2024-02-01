Суд остаточно повернув державі "трубу Медведчука"
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Верховний Суд остаточно визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", більш відому як "труба Медведчука".
Про це повідомив голова Фонду державного майна Віталій Коваль у Telegram.
Нафтопровід був збудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України мав перейти у державну власність. Однак цього не сталося. Багато років ним користувалася російська компанія "Транснєфтєпродукт".
Фонд держмайна намагався повернути цей актив у державну власність з 2011 року. У 2017 році НАБУ та САП розпочали розслідування обставин передачі права власності на трубопровід. За результатами розслідування, Вищий антикорупційний суд заарештував актив.
Із 2021 року він перебуває в управлінні АТ "Укртранснафта".
Одночасно з розслідуванням правоохоронців, у 2021 році Фонд подав позов до Господарського суду Житомирської області, в якому просив визнати за державою право власності на трубопровід.
"У червні 2023 року суд став на бік Фонду. А вчора Верховний Суд не задовольнив касаційну скаргу. Таким чином Україна відстояла своє право на це майно", – наголосив Коваль.
Наразі триває реєстрація права власності держави на трубопровід.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм у лютому 2021 року ввів у дію рішення РНБО, яким доручено вжити невідкладних заходів для повернення майна нафтопродуктопроводу "Прикарпатзахідтранс" державі.
Після цього суд заарештував частину нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", яким керувала компанія "Прикарпатзахідтранс", пов'язана з оточенням Віктора Медведчука. Майно цієї компанії, включно з дизпальним у трубопроводі, передано в управління державній "Укртранснафті".
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https://suspilne.media/133456-dizelna-truba-u-vlasnosti-**********-opinilasa-z-vidoma-porosenka-bigusinfo/
Якщо в цій інфі зазначено "Нафтопровід був збудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України мав перейти у державну власність. Однак цього не сталося. Багато років ним користувалася російська компанія "Транснєфтєпродукт". Фонд держмайна намагався повернути цей актив у державну власність з 2011 року. У 2017 році НАБУ та САП розпочали розслідування обставин передачі права власності на трубопровід" - то вже ж ясно, що ця труба не могла бути (на той час) в державній власності і не могла бути прихватизована мертвечуком; а попала в руки мертвечука від "транснєфті".
А зебня й досі насолоджується золотим дощем.
За 30 років, це неодноразово підтверджено, в Україні владою!!
Хоть би отого, з Абхазії у ВРУ, не кинули, через отой, як його …, ну, він в курсі… Мабуть, і за безумну, з її ротом, теж памятають… катлєта теж, напрягся з КВНщиками..
Як то кажуть хто агент Кремля того і труба
"Вища рада правосуддя зупинила дисциплінарну справу щодо судді Тандира. За словами члена ВРП Віталія Саліхова, він висунув пропозицію зупинити розгляд дисциплінарної скарги через те, що не встигає скласти висновок за справою. Зокрема, він запитував інформацію в прокуратури, але довго її не отримував. Окрім того, він заявив, що наступного тижня йде у відпустку".
Спочатку дав,потім взяв і іншому дав!