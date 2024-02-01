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Суд остаточно повернув державі "трубу Медведчука"

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самара,нефтепровод,направление,западное,нефтепродуктопровод

Верховний Суд остаточно визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", більш відому як "труба Медведчука".

Про це повідомив голова Фонду державного майна Віталій Коваль у Telegram.

Нафтопровід був збудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України мав перейти у державну власність. Однак цього не сталося. Багато років ним користувалася російська компанія "Транснєфтєпродукт".

Фонд держмайна намагався повернути цей актив у державну власність з 2011 року. У 2017 році НАБУ та САП розпочали розслідування обставин передачі права власності на трубопровід. За результатами розслідування, Вищий антикорупційний суд заарештував актив.

Із 2021 року він перебуває в управлінні АТ "Укртранснафта".

Одночасно з розслідуванням правоохоронців, у 2021 році Фонд подав позов до Господарського суду Житомирської області, в якому просив визнати за державою право власності на трубопровід.

"У червні 2023 року суд став на бік Фонду. А вчора Верховний Суд не задовольнив касаційну скаргу. Таким чином Україна відстояла своє право на це майно", – наголосив Коваль.

Наразі триває реєстрація права власності держави на трубопровід.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм у лютому 2021 року ввів у дію рішення РНБО, яким доручено вжити невідкладних заходів для повернення майна нафтопродуктопроводу "Прикарпатзахідтранс" державі.

Після цього суд заарештував частину нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", яким керувала компанія "Прикарпатзахідтранс", пов'язана з оточенням Віктора Медведчука. Майно цієї компанії, включно з дизпальним у трубопроводі, передано в управління державній "Укртранснафті".

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+10
Вопрос кто ему дал купить эту трубу?
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01.02.2024 10:28
+7
Ну, він, як би, не сам крав, бо хтось же дав йому дозвіл на приватизацію цієї труби в 2015-ому.
https://suspilne.media/133456-dizelna-truba-u-vlasnosti-**********-opinilasa-z-vidoma-porosenka-bigusinfo/
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01.02.2024 10:55
+7
ти, бот подляка, у свєму ражі навіть не бачиш власної брехні... Понятно, що з подачі бугусятини, і все ж...
Якщо в цій інфі зазначено "Нафтопровід був збудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України мав перейти у державну власність. Однак цього не сталося. Багато років ним користувалася російська компанія "Транснєфтєпродукт". Фонд держмайна намагався повернути цей актив у державну власність з 2011 року. У 2017 році НАБУ та САП розпочали розслідування обставин передачі права власності на трубопровід" - то вже ж ясно, що ця труба не могла бути (на той час) в державній власності і не могла бути прихватизована мертвечуком; а попала в руки мертвечука від "транснєфті".
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01.02.2024 11:42
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раніше крав медведчук, а зараз хто буде?
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01.02.2024 10:25 Відповісти
Єрмак і його команда.
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01.02.2024 10:39 Відповісти
Ну, він, як би, не сам крав, бо хтось же дав йому дозвіл на приватизацію цієї труби в 2015-ому.
https://suspilne.media/133456-dizelna-truba-u-vlasnosti-**********-opinilasa-z-vidoma-porosenka-bigusinfo/
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01.02.2024 10:55 Відповісти
ти, бот подляка, у свєму ражі навіть не бачиш власної брехні... Понятно, що з подачі бугусятини, і все ж...
Якщо в цій інфі зазначено "Нафтопровід був збудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України мав перейти у державну власність. Однак цього не сталося. Багато років ним користувалася російська компанія "Транснєфтєпродукт". Фонд держмайна намагався повернути цей актив у державну власність з 2011 року. У 2017 році НАБУ та САП розпочали розслідування обставин передачі права власності на трубопровід" - то вже ж ясно, що ця труба не могла бути (на той час) в державній власності і не могла бути прихватизована мертвечуком; а попала в руки мертвечука від "транснєфті".
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01.02.2024 11:42 Відповісти
Бігус тоді дуже ******** смоктати у Бені.
А зебня й досі насолоджується золотим дощем.
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01.02.2024 12:29 Відповісти
все по дідусю Фрейду.
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01.02.2024 11:10 Відповісти
Вопрос кто ему дал купить эту трубу?
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01.02.2024 10:28 Відповісти
Ета другоє!
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01.02.2024 10:42 Відповісти
Зеленский!
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01.02.2024 11:31 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/truba-medvedchuka-ukrajina-povernula-truboprovid/31122119.html
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01.02.2024 12:11 Відповісти
Підтвердженя того факту,що зеля дав - зеля забрав,іншому дав.
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01.02.2024 12:37 Відповісти
І хто тепер замість медведчука дудітиме в цю трубу?
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01.02.2024 10:32 Відповісти
куйня труба,а як на рахунок того.що в трубі???Не виключено.що "мертвечук" все одно прокачує нафту.але вже трубою .котра не його???
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01.02.2024 10:35 Відповісти
Святе місце, порожнім не буває!!
За 30 років, це неодноразово підтверджено, в Україні владою!!
Хоть би отого, з Абхазії у ВРУ, не кинули, через отой, як його …, ну, він в курсі… Мабуть, і за безумну, з її ротом, теж памятають… катлєта теж, напрягся з КВНщиками..
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01.02.2024 10:38 Відповісти
"Труба Медведчука" остаточно стала "Трубою дЄрмака"

Як то кажуть хто агент Кремля того і труба
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01.02.2024 10:42 Відповісти
"Фонд держмайна намагався повернути цей актив у державну власність з 2011 року. У 2017 році НАБУ та САП розпочали розслідування обставин передачі права власності на трубопровід. За результатами розслідування, Вищий антикорупційний суд заарештував актив." А скільки нам брехали, що то "барига" віддав медведчуку трубу. А виходить так, що якраз при ньому цю трубу заарештували.
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01.02.2024 10:45 Відповісти
Все, що потрібно знати про наше "правосуддя":
"Вища рада правосуддя зупинила дисциплінарну справу щодо судді Тандира. За словами члена ВРП Віталія Саліхова, він висунув пропозицію зупинити розгляд дисциплінарної скарги через те, що не встигає скласти висновок за справою. Зокрема, він запитував інформацію в прокуратури, але довго її не отримував. Окрім того, він заявив, що наступного тижня йде у відпустку".
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01.02.2024 10:50 Відповісти
І хто з наріду це помітить на собі?
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01.02.2024 10:53 Відповісти
Зеля ж хазяїн!
Спочатку дав,потім взяв і іншому дав!
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01.02.2024 11:33 Відповісти
73/43%зебіли невиліковні від дебілізму
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01.02.2024 13:29 Відповісти
 
 