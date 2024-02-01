У Міноборони заявили про значне розширення виробництва дронів

Упродовж 2023 року було суттєво масштабовано українське виробництво безпілотних літальних апаратів: 67 моделей українських безпілотників отримали кодифікацію, 58 отримали держконтракт.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Загалом на ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.

Зазначається, що у 2024 році відомство планує в рази збільшити кількість дронів на фронті. "Агенція оборонних закупівель" вже зараз укладає довгострокові контракти.

"Не хочу говорити точну цифру, але йдеться про сотні тисяч різних типів, під виконання різноманітних завдань. Це без FPV – розвідка, коригування вогню, ситуаційна обізнаність в режимі реального часу. Ворог добре знає, що таке українські дрони. Сам факт того, що наш коптер висить в повітрі є фактом стримування, який змушує ворога тричі подумати, перш ніж висуватися на наші позиції", – сказав міністр оборони Рустем Умєров.

У середині грудня повідомлялося, що німецький виробник безпілотників Quantum-Systems створює окремий R&D-центр в Україні та планує наймати фахівців.