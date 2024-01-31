Столичний метрополітен оприлюднив дані про кількість пасажирів за минулий рік

"Київський метрополітен" у 2023 році перевіз понад 232 мільйона пасажирів – це на 43% більше, ніж у 2022 році, проте на 27% менше показника 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Традиційно найбільше поїздок здійснюють пасажири "червоної" лінії. За нею "синя" лінія, а найменш завантаженою лишається "зелена" лінія", – зазначається у повідомленні.

Як змінювався пасажиропотік у метро Києва?

У 2022 році "Київський метрополітен" перевіз понад 162 мільйони пасажирів. Це майже вдвічі менше, ніж у 2021 році (319 млн людей). У березні 2022 році метро певний час не працювало після початку повномасштабного вторгнення.

У 2020 році метрополітен Києва перевіз 279,48 млн пасажирів (того року на роботу метро вплинув локдаун), у 2019 році пасажиропотік столичного метрополітену становив 495,3 млн осіб.