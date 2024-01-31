Дистанційне обстеження: Експеримент із виплатами за знищене житло в Мелітополі продовжать

Експериментальний проєкт із обстеження знищеного майна в Мелітополі із застосуванням дистанційного зондування Землі буде продовжено.

Про це розповіла голова комітету ВР ​​з питань організації державної влади, місцевого самоврядування Олена Шуляк, передає LIGA.net.

Пілотний проєкт розпочали 14 листопада 2023 року. За три місяці у Реєстр пошкодженого майна з Мелітопольської громади внесено 279 об'єктів.

Шуляк зазначила, що вимог до зображень знищеного житла було багато, зокрема:

геометрична проєкція пікселя зображення повинна була бути не більше ніж 50 сантиметрів/піксель;

фото повинно було містити багатоспектральні дані, щоб забезпечувати відрізнення предметів;

фото потрібно було зробити у світлу пору доби за низької хмарності з напрямку знімання, що спрямований прямо над об’єктом;

враховувалися тільки ті фото, які містили відомості про дату, час знімання з точністю до хвилини.

Також комісії вивчали фотоматеріали пошкоджень, які громадяни подавали через "Дію". На основі цих повідомлень продовжує формуватися Реєстр знищеного і пошкодженого майна.

"Загалом у цьому Реєстрі зараз вже більше ніж 281 тис. об‘єктів. На території Запорізької області маємо майже 16 тис. об'єктів, з Мелітопольської громади внесено 279 об'єктів. При цьому від мешканців області ми отримали понад 1 тис. заяв на компенсацію за пошкоджене житло, і 78% з них ми вже опрацювали", – сказала Шуляк.

Вона також уточнила, що в Мелітопольській громаді обстежувалися багатоквартирні будинки, будинки з однією квартирою і приватні будинки. Обстеження проводили після того, як громадянин, домівка якого зазнала руйнувань, подавав заяву на компенсацію.

"Планувалося, що пілот триватиме протягом трьох місяців – з 14 листопада 2023 року до 14 лютого 2024 року. Згідно з попередніми розрахунками цього часу цілком достатньо, щоб протестувати механізм дистанційного обстеження житла. Тому заявки громадяни все ще можуть подавати – їх прийматимуть не до 7 лютого, а до 15. Після цього проєкт продовжать, тобто можливість отримати компенсацію буде і потім. Більше того, зараз ми очікуємо формування перших житлових сертифікатів для громадян з Мелітополя", – підсумувала Шуляк і додала, що згодом проєкт розширять і на інші тимчасово окуповані території.