Кількість угод з нерухомістю в Україні підскочила за рік на 70%

Державні та приватні нотаріуси посвідчили у 2023 році 307,21 договорів трансакцій нерухомості, що на 68% більше, ніж у 2022 році.

Про це йдеться у річному звіті Міністерства юстиції, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення кількість угод з нерухомістю минулого року була на 44% меншою – у 2021 році в Україні оформили 540,85 тис. трансакцій.

Найбільша частка договорів з нерухомістю у 2023 році припала на угоди купівлі-продажу квартир і будинків – 172,64 тис., порівняно із 100,71 тис. у 2022 році.

Крім того, на 87% збільшилася активність ринку землі: договорів відчуження земельних ділянок та паїв у 2023 році оформлено 307,62 тис., порівняно із 164,5 тис. за 2022 рік.

Кількість угод із земельними ділянками може зрости

З 1 січня 2024 року в Україні запрацював другий етап земельної реформи, відтак юридичні особи отримали можливість купувати у власність сільгоспземлі з обмеженням до 10 тис. га в одні руки. Ліміт на придбання землі для фізичних осіб також зріс до 10 тис. га зі 100 га.

Внаслідок відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення для юридичних осіб ціни на неї зростуть приблизно на 40% упродовж наступних двох років, підрахували експерти Центру досліджень продовольства та землекористування при Київській школі економіки ("KSE Агроцентр").

Водночас, продаж державних і комунальних сільгоспземель, як і продаж її іноземцям, залишається під забороною. Переважне право купівлю ділянки належить її орендарю. Мінімальна вартість землі не може бути нижчою від її нормативно-грошової оцінки.