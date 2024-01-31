Нардеп від "Слуги народу" отримав підозру через декларування криптовалюти на десятки мільйонів гривень

За дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) чинному народному депутату повідомили про підозру через недостовірне декларування криптовалюти.

Дій депутата кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу ("умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації"), повідомляє пресслужба САП.

У повідомленні не вказане прізвище депутата, однак за даними видання "Слово і діло", йдеться про нардепа від "Слуги народу" Олександра Маріковського.

За даними слідства, у 2020 році підозрюваний задекларував криптовалюту вартістю 24,6 млн грн, яка начебто належала йому ще з 2019 року.

"Проте у межах досудового розслідування, яке було розпочато за матеріалами НАЗК, встановлено, що криптовалютний гаманець, який зазначив у себе в декларації депутат, насправді ніколи йому не належав – усі транзакції з придбання віртуальної валюти здійснювались громадянами іншої держави, які жодним чином не були пов’язані з депутатом", – наголошують у прокуратурі.

САП зазначає, що викриття та розслідування злочину відбувалось за співпраці з компетентними органами США в межах міжнародної правової допомоги.

Хто такий Олександр Маріковський?

Олександр Маріковський – народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу" (91 номер у виборчному спику"), заступник голови Комітету з питань екологічної політики.

На час виборів працював гендиректором ТОВ "Медіатека" і досі є її власником. Після обрання його депутатом саме ця фірма щороку отримує мільйони гривень з державного бюджету за моніторинг згадок президента Володимира Зеленського, першої леді Олени Зеленської та її фонду, голови Офісу президента Андрія Єрмака та його заступників, Кабінету Міністрів та Верховну Раду. За 2023 рік компанія отримала за такі звіти майже 10 мільйонів гривень з бюджету. При цьому звіти могли містити викривлену інформацію, пояснюючи критику влади "атаками" опозиційних ЗМІ, писали журналісти Bihus.info.