Масові скорочення у світових гігантах тривають: PayPal звільнить 2500 співробітників

Компанія PayPal Holdings скоротить свій штат приблизно на 9% на тлі загострення конкуренції з Apple та Zelle, падіння прибутку та зниження рейтингів PayPal з боку аналітиків.

Як пише Bloomberg, головний виконавчий директор Алекс Крісс сказав, що було прийнято рішення "відкоригувати" компанію шляхом як прямих скорочень, так і скасування відкритих посад протягом року.

Співробітникам, які підпали під скорочення, повідомлять про це до кінця тижня.

У PayPal, де наприкінці 2022 року працювало близько 29,9 тис. працівників, минулого січня оголосили про аналогічні скорочення. Останній крок торкнеться близько 2,5 тис. працівників.

За словами Крісса, скорочення робочих місць дозволить фірмі "рухатися зі швидкістю, необхідною для надання послуг нашим клієнтам і стимулювання прибуткового зростання".

"Водночас ми продовжуватимемо інвестувати в сфери бізнесу, які, на нашу думку, створять і прискорять зростання", – додав він.

Акції платіжного гіганта впали більш ніж на 20% за останній рік, оскільки прибуток знизився, і компанія знизила прогноз скоригованої операційної маржі на весь рік.