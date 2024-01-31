Суд ООН визнав Росію винною у порушенні конвенції про фінансування тероризму

Міжнародний суд ООН визнав порушення Росією Конвенції ООН про запобігання фінансуванню тероризму.

Таке рішення суд виніс 31 січня у справі за позовом України проти Росії, повідомляє Радіо Свобода.

Суд дійшов висновку, що Росія справді порушила деякі частини Конвенції ООН про запобігання фінансуванню тероризму, оскільки не розслідувала фінансову підтримку "сепаратистів" на сході України у 2014 році.

Попри це, суд не призначив компенсацію, як того вимагав Київ.

Суд також відмовився винести конкретне рішення щодо ймовірної відповідальності Росії за збиття літака малайзійських авіаліній рейсу MH17 з непідконтрольних Україні територій 17 липня 2014 року, про що просила Україна.

У чому Україна звинувачує Росію у Міжнародному суді ООН?

Йдеться про позов у справі 2017 року, в якому Україна звинувачує Росію у фінансуванні бойовиків у 2014 році та дискримінації багатоетнічної громади Криму після окупації цього українського регіону.

Київ звинувачував Москву у порушенні Конвенцій ООН проти дискримінації та фінансуванні тероризму. Україна також просила зобов’язати РФ виплатити репарації за напади та злочини на сході країни, включно зі збиттям рейсу МН17 авіакомпанії Malaysia Airlines.

Це перше із двох рішень Міжнародного суду ООН, пов’язаних із десятирічним конфліктом між Росією та Україною, які оголосять цього тижня. 2 лютого цей же суд ухвалить рішення щодо прийнятності скарги України проти Росії про "спотворення поняття геноциду".