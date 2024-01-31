"Укрзалізниця" створила антикорупційний офіс

В "Укрзалізниці" розпочав роботу Антикорупційний офіс.

Його керівником призначено Юлію Азаріну – уповноважену з антикорупційної діяльності "Укрзалізниці", повідомляє пресслужба компанії.

"На першому етапі ми працюватимемо, перш за все, над приведенням внутрішніх процедур товариства у відповідність до вимог антикорупційного законодавства та кращих світових практик, а також над удосконаленням політик компанії у сфері доброчесності", — прокоментувала своє призначення Азаріна.

Планується, що Офіс розглядатиме повідомлення викривачів про порушення вимог антикорупційного законодавства та здійснюватиме повноваження у сфері їх захисту. Крім того, займатиметься антикорупційними перевірками та розслідуваннями, запобігатиме конфлікту інтересів і порушенню інших антикорупційних обмежень. Також серед завдань антикорупційного офісу є співпраця з основними стейкхолдерами, зокрема громадським сектором, який займається антикорупційною діяльністю.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" за підсумками роботи у 2023 році планує отримати чистий прибуток у розмірі 7 мільярдів гривень після збитку на 9,6 млрд грн у 2022 році, заявляв в.о. голови правління залізничної компанії Євген Лященко.

За його словами, у поточному році "Укрзалізниця" отримає рекордний дохід за останні п'ять років – 99,6 млрд грн. З цієї суми 82,1 млрд припадає на вантажні перевезення, 8,4 млрд грн – на пасажирські перевезення, а решта 9,1 млрд грн – на інші доходи.