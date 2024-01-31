Доходи держбюджету зросли у січні на 7%, – Мінфін

У січні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 111,7 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів, що на 7% або на 7,4 млрд грн більше, ніж у січні минулого року.

Як ідеться в повідомленні Міністерства фінансів, за підсумками січня надходження платежів від Державної податкової служби, становили 60,2 млрд грн (+24,4 млрд грн до січня 2023 року), в тому числі:

34,6 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 44,4 млрд, відшкодовано – 9,8 млрд грн);

12,7 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

8 млрд грн – акцизний податок;

3,5 млрд грн – рентна плата;

1,9 млрд грн – податок на прибуток підприємств.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 47,3 млрд грн (+20,7 млрд грн до січня 2023 року).

Виконання місячного розпису доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, становить 120,9% (+19,3 млрд грн), у тому числі:

Державна податкова служба - 112,4% (+6,6 млрд грн);

Державна митна служба – 130,2% (+11 млрд грн).

В цілому, за оперативними даними, за підсумками січня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 147 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Крім того, близько 31,3 млрд грн (станом на 31 січня) у вигляді ЄСВ надійшло до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування.