Орбан зберігає інтригу: У ЄС не впевнені у виділенні 50 мільярдів євро для Україні на саміті 1 лютого

Напередодні позачергового засідання Європейської ради, яке відбудеться 1 лютого, у Брюсселі досі немає впевненості, що Угорщина не заблокує виділення нового пакета фінансової допомоги для України обсягом 50 мільярдів євро.

Наразі у ЄС сподіваються на одноголосне рішення, але готуються до плану "Б", повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на неназваного високопосадовця ЄС.

Співрозмовник агентства зауважив, що вранці в середу відбулося "добре засідання" послів – постійних представників країн-членів ЄС, але ясності щодо того, якою буде позиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана під час завтрашнього голосування воно не додало.

Дипломат наголосив, що наразі триває робота для того, щоб рішення було схвалено всіма 27 лідерами, однак поки що важко сказати, як швидко проходитиме саме обговорення, в ході якого "можна очікувати чого завгодно".

Водночас він заперечив повідомлення про те, що в ЄС обговорюють можливість позбавити Угорщину права голосу. За словами дипломата, це питання не перебуває на порядку денному, оскільки всі зосереджені не на тому, щоб "роз'єднувати", а на тому, щоб рішення було ухвалено одноголосно.

Співрозмовник агентства додав, що більшість країн ЄС висловлюється проти пропозиції Угорщини проводити перегляд фінансування України на щорічній основі, оскільки Україні потрібна довгострокова та передбачувана фінансова підтримка.

Дипломат зазначив, що формально в ЄС не обговорюють план "Б" у разі блокування рішення Угорщиною, але триває підготовка ймовірного запасного варіанту, оскільки часу залишилося замало – дедлайн для виділення Києву фінансів настане у березні.

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Як повідомлялося, минулого тижня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що всі 27 держав-членів Європейського Союзу попередньо погодилися підтримати чотирирічну програму підтримки України обсягом 50 млрд євро, 18 млрд євро з цієї суми Україна прагне отримати вже цього року.

Раніше повідомлялося, що лідери Європейського Союзу готові до жорсткішої позиції щодо Угорщини, якщо прем’єр-міністр Віктор Орбан блокуватиме пакет допомоги Україні на 50 млрд євро на саміті 1 лютого.

Нагадаємо, у грудні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував ухвалення рішення про зміни до бюджету ЄС, які включали середньострокову програму допомоги Україні на 50 млрд євро. Лідери держав ЄС зберуться на саміт 1 лютого, щоб повторно спробувати вирішити це питання.