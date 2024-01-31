БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1241 відвідувач онлайн
Новини Корупція
14 284 29
іпотека (287) нерухомість (464) ДБР (417) Гринкевич Ігор (7)

Родина Гринкевичів почала ховати елітне майно від конфіскації. ВIДЕО

Новини БізнесЦензор Корупція

Гринкевичі ховають майно від конфіскації

Світлана Гринкевич, дружина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, передала чотири елітні квартири у Києві та Львові під заставу за кредитними угодами.

Це може унеможливити їх конфіскацію у майбутньому, йдеться в розслідуванні hromadske.

Журналісти з'ясували, що у травні 2023 року Світлана Гринкевич придбала дві сусідні квартири на Новопечерських липках у Києві площею 50 та 123 квадратних метрів.На той час подібні апартаменти коштували близько 20 мільйонів гривень.

Через день після арешту чоловіка, 31 грудня минулого року, Світлана Гринкевич нібито взяла кредит на 5 мільйонів гривень у Олександра Лапшина. А вже 2 січня вона наклала через цей кредит обтяження на обидві квартири у нотаріуса. В реєстрі ця угода відображається як договір іпотеки.

"Якщо людина боїться, що в неї там можуть щось забрати, вони йдуть до нотаріуса й кажуть: "От у нас є розписка на мільйон, ми хочемо під цю розписку укласти договір іпотеки". Закон України про іпотеку вказує, що іпотекотримач є пріоритетним стягувачем. Тобто, майно забезпечене іпотекою, не можуть забрати", – пояснює адвокат Ярослав Бутирін.

Ще два об’єкти нерухомості Світлана взяла під заставу вже сама надавши позику власній матері Ірині Федак. Остання придбала квартиру в клубному будинку A Nova House у Києві вартістю у 2 мільйони гривень 8 грудня 2023 року. А вже 15 грудня обидві оформили в нотаріуса договір іпотеки: донька начебто позичила мамі $135 тис. (майже 5 млн грн), але ще в листопаді.

Того самого дня, 15 грудня 2023 року, Світлана Гринкевич та Ірина Федак оформили у нотаріуса ще один договір позики, тепер уже на елітні апартаменти у Львові площею майже 130 квадратів. Вони були придбані в листопаді 2023 року. Така нерухомість коштувала щонайменше 7 мільйонів гривень.

У підсумку Світлана Гринкевич напередодні арешту чоловіка та після нього, віддала під заставу за кредитами всі чотири квартири загальною вартістю близько 29 мільйонів гривень.

У чому звинувачують Гринкевичів?

Наприкінці грудня минулого року ДБР затримало львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича на спробі дати $500 тисяч хабаря одному із керівників Головного слідчого управління ДБР за закриття справи проти його компаній. Суд арештував його з альтернативою внесення застави у розмірі 428 млн грн.

Йдеться про кримінальне провадження, порушене за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. 

Вже 17 січня ДБР після суспільного розголосу повідомило  Ігорю Гринкевичу і про підозру у справі про завдання збитків Міноборони. При цьому сина Гринкевича Романа після обшуку не затримали одразу, відтак він втік. 22 січня Романа Гринкевича затримали в Одесі.

Саме Міністерство оборони визнане потерпілою стороною у цій справі, підозр чиновникам міністерства, які ці закупівлі погоджували, поки не вручали, визнавав директор ДБР Олексій Сухачов

За даними правоохоронців, компанії бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн. Згідно з проведеними експертизами, державі завдано збитків на понад 934 млн грн.

Міністерство оборони на тлі скандалу розірвало всі контракти з компаніями Гринкевича — останньою стала "Трейд лайнс рітейл", контракт з якою уклали наприкінці минулого року. А дружина Гринкевича, професорка Світлана Гринкевич, звільнилася з Львівської політехніки.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+17
мерзенні виродки!!
показати весь коментар
31.01.2024 17:44
+10
суддя з браслетом, Баканов з Резніковим з посвідченнями адвокатів , Головний менеджер МАРОДЕРСТВА В МО Шарапов взагалі зник нєвєдама куда, а Вова міряє свій рейтинг з генралом-захисником країни котра притупила й вибрала вову у верховнокомандувачі . Це реальність чи це страшний сон ?
показати весь коментар
31.01.2024 18:20
+9
Закон, як дишло......
показати весь коментар
31.01.2024 17:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спрячь за высоким забором недвижку,

Выкраду вместе с забором!

Спрячь за высоким забором недвижку,

Выкраду вместе с забором!
показати весь коментар
31.01.2024 17:41 Відповісти
хиба тільки це? та тільки з цими проблема правосуддя?

... Князева випустили за заставу в декілька разів зменшену за часи слідства. Зобов"язали здати закордонний паспорт й не знімати браслет з копита
При цьому, нагадує ZN.UA, оскільки Князєв не відсторонений від здійснення правосуддя (поки він сидів у СІЗО, САП не внесла про це подання до ВРП), то він не просто може, а зобов'язаний прийти у Верховний Суд на роботу, щомісяця він отримує суддівську винагороду. Після виходу на роботу на суддю розподіляються справи до розгляду.
Суддя з браслетом оголошуватимек вироки?
показати весь коментар
31.01.2024 18:16 Відповісти
суддя з браслетом, Баканов з Резніковим з посвідченнями адвокатів , Головний менеджер МАРОДЕРСТВА В МО Шарапов взагалі зник нєвєдама куда, а Вова міряє свій рейтинг з генралом-захисником країни котра притупила й вибрала вову у верховнокомандувачі . Це реальність чи це страшний сон ?
показати весь коментар
31.01.2024 18:20 Відповісти
мерзенні виродки!!
показати весь коментар
31.01.2024 17:44 Відповісти
Дружина там член злочинного угруповання, її першу треба було закрити!
показати весь коментар
31.01.2024 23:40 Відповісти
Закон, як дишло......
показати весь коментар
31.01.2024 17:48 Відповісти
показати весь коментар
31.01.2024 17:55 Відповісти
впізнаю....Львівська політехніка....- пані гринкевич...одні схеми...і крапка...

а як п. Фаріон очорнювати...то привезли цілий батальйон тітушок звідусіль...за бюджетні гроші....Мораль....
а потім ще питати...: "пачіму ми нє в Ната...??"....
показати весь коментар
31.01.2024 18:08 Відповісти
і при цьому пані Ірина Фаріон, практично нічого, крамольного не сказала ...
показати весь коментар
31.01.2024 18:36 Відповісти
Скільки ж, таких ось «гріневічей», стоїть за КОЖНИМ МІНІСТЕРСТВОМ у Шмигаля+Гончарука??!!
Пильнуймо …
показати весь коментар
31.01.2024 18:19 Відповісти
А, що там з ПриватБанком? Вже повернули вкрадені 9,2 млрд гривень
показати весь коментар
31.01.2024 18:23 Відповісти
можу повернути ці всі вкрадені гроші,державі...закрийте мене з тим чортом в одній камері на день і на наступний день ,його дружина сама принесе все вкрадене..наприклад,як пожертву для ЗСУ...
показати весь коментар
31.01.2024 18:35 Відповісти
Елітне майно ? За якими критеріями ? То мав би бути бункер у Карпатах, якби тверезо оцінювати. Бо як закінчаться ракети до петріотів...
показати весь коментар
31.01.2024 18:49 Відповісти
Впевнений. Жодної копійки ця сімейка не поверне в бюджет. єрмаку "поверне". Але тільки не в бюджет. У "Руській правді" Я. Мудрого було покарання за підпал - виганяли злочинця з міста. Скільки спалили гринкевичі домівок українців від Харкова до Херсону ? Порахуйте скільки за 1.4 мільярда можно було придбати дронів чи снарядів.
показати весь коментар
31.01.2024 18:51 Відповісти
-- У-у-г !!! НЕ наситні потвори--глитаї ...Скарбо--викрадачі гумдопомоги нашого воєнства ...
І НЕ розіпре вас .ліліПУТІНСЬКА мразота ?! Дуже дивно. що ці виродки--україножери-- звили лежбище у найпатріотичнішому місті Лева ...( Щойно: як першопроходці--- прозвітували про дострокову де-комунізацію міста та водночас прогавили. куди страшніше--підрив обороно-здатності всієї України !!! ) Просто НЕ впізнаю львів*ян...
Що з Вами? Звідки ця аполітична байдужість ?! Та врешті--решт знайдіть час завітати. на ЛИЧАКІВКУ та почитайте заповітне на постаменті " Каменяра ! "( адже ВИ завжди були локомотивом нашої ДЕРЖАВНОСТІ ! )
показати весь коментар
31.01.2024 19:07 Відповісти
Від поста смердить гебнею за кілометри!
Намагатися принизити Українців, Патріотів --- це каųanu роблять протягом століть!
показати весь коментар
31.01.2024 20:03 Відповісти
Скажем спасибо Дерьмаку за Гринкевичей, Татарова, Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Столара и Кушнира. Добро пожаловать в наш кровавый вечерний квартал клоуна и ларечника
показати весь коментар
31.01.2024 19:52 Відповісти
Так цю пиз.....доту я на фронті захищаю ?!
показати весь коментар
31.01.2024 20:10 Відповісти
кто то разбогатеет от этой семейки
а вы верьте в правосудие по зеленски
показати весь коментар
31.01.2024 20:28 Відповісти
За кордоном то вирішується просто:
Якщо держава конфіскує ВСЕ, і сталася така ситуація як у грінкевічів, він все одно лишається боржником. Його нащадки унаслідують його боржок перед державою і цей боржок вираховується. Хочеш отримати татов маєток після його смерті? - сплати боргу і отримуй. Як не сплачуєш - маєточок переходить до держави, продається, вираховується боржок і решта віддається мінус гроші на затрати на всю цю процедуру.
Але до цього навіть не доходить бо банк не має права навіть видавати кредити підслідному ! То тільки судді України нарили під себе в законодавстві України кучу дір де вони можуть ховати свої дупи.
Жлобоеліта!
показати весь коментар
31.01.2024 20:51 Відповісти
пора вже такими "патріотами" у вишиванках стовпи прикрашати. Свої гниди страшніші за чужі воші. Біда але в іншому - таких виродків повно на кожному кроці а правосуддя в нас самі знаєте яке...замкнуте коло, безвихідь...бідна Україна...гебістські шістки здадуть її...
показати весь коментар
31.01.2024 22:11 Відповісти
У вишиванках перевірте....
показати весь коментар
01.02.2024 00:15 Відповісти
Куди не глянь всюди свої "гринкевичі", сумно стає...
показати весь коментар
01.02.2024 05:32 Відповісти
Дивлюся на фото сімейки Гінкевичів у "вишиванках і згадую Маяковського:
Со всех необъятных российских нив,
с первого дня советского рождения
стеклись они, наскоро оперенья переменив,
и засели во все учреждения.
Намозолив от пятилетнего сидения зады,
крепкие, как умывальники,
живут и поныне тише воды.
Свили уютные кабинеты и спаленки.
И вечером та или иная мразь,
на жену. за пианином обучающуюся,
глядя, говорит, от самовара разморясь:
"Товарищ Надя! К празднику прибавка - 24 тыщи.
Тариф. Эх, заведу я себе тихоокеанские галифища,
чтоб из штанов выглядывать как коралловый риф!"
А Надя: "И мне с эмблемами платья.
Без серпа и молота не покажешься в свете!
В чем сегодня буду фигурять я
на балу в Реввоенсовете?!"
("О дряни")
І хто мені пояснить - ЧИМ та "дрянь" відрізняється від нашої?!!!
показати весь коментар
01.02.2024 06:54 Відповісти
З досвіду: те, що фігурантам вдається проводити угоди про виведенню нерухомості/активів з під слідства - то лише з мовчазної згоди слідства та прокуратури.
показати весь коментар
01.02.2024 10:02 Відповісти
Не елітне майно - бо вони не еліта, а *******. І майно у них - ********.
показати весь коментар
01.02.2024 11:37 Відповісти
Найнадійніший БРОНЄЖИЛЕТ від українського правосуддя - ВИШИВАНКА!)
показати весь коментар
01.02.2024 13:38 Відповісти
 
 