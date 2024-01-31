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Новини Макроекономіка
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Туреччина і Китай допомогли Росії імпортувати основний компонент для вибухівки

Новини БізнесЦензор Макроекономіка

росія

Незважаючи на санкції, з початку війни Росія на порядок наростила імпорт нітроцелюлози – основного компонента бойових порохів та вибухівки. Головні постачальники – компанії з Туреччини та Китаю.

Про це свідчать митні дані, проаналізовані The Moscow Times.

Так, на Туреччину припадає майже половина постачання, на Китай – близько третини.

Постачання через треті країни відбилися на ціні. 2021 року кілограм нітроцелюлози коштував у Росії близько $2,9, а 2023 року – вже понад $4.

З урахуванням сировини, купленої в країнах СНД, Росія за рік могла зробити начинку майже для 700 тис. артилерійських снарядів.

Раніше повідомлялося, що Росія організувала експорт нафтопродуктів до Європи через Туреччину в обхід санкцій.

Автор: Галина Ялівець
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Наши Турецкие братья ни копейки Украине так и не дали,а вот фуфлокуртки зимние лохам продали.
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31.01.2024 16:49 Відповісти
З такими "братами" ворогів не потрібно.Турція як та повія-піде з тим хто більше дасть.Ось про кого треба було жартувати Зелупі,а не про Україну,коли він прівнював її з акторкою з порнофільмів.
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31.01.2024 19:04 Відповісти
Все гарне дуже швидко забувається,а погане ми пам'таємо довго) Байрактари дуже сильно напочатку війни руйнували колони москальські + ще були установки які я не пам'ятаю + завод байрактара забиралися побудувати( або побудували, новин не пам'ятаю). Так що які друзі є такими і користуємося. Але так , такої підлості від турків ще треба пошукати, краще б нам продали
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31.01.2024 21:46 Відповісти
А чому ми не перехопили цей сегмент закупівль? Чі ліпше красти яйця по 17 та жити приспівуючи?
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31.01.2024 17:45 Відповісти
Так, ви праві, корупція і нажива на війні. Це погано.
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31.01.2024 21:47 Відповісти
 
 