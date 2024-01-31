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Новини Енергетика
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Росія змогла перенаправити в Китай лише 11% газу, від якого відмовилася Європа

Новини БізнесЦензор Енергетика

путін,сі,цзіньпін

Збільшення експорту російського газу до Китаю за підсумками 2023 року змогло компенсувати лише 11% обсягів, які раніше Росія постачала до ЄС.

Про це свідчать підрахунки російського центробанку на основі даних "Газпрому" та аналітичного центру Bruegel, пише The Moscow Times.

"Минулого року обсяг постачання газу з Росії до КНР газопроводом "Сила Сибіру" збільшився до 23 млрд куб. м, або в 1,5 раза, при цьому зростання постачань до КНР на 7 млрд куб. м лише частково компенсувало їхнє зменшення з Росії трубопроводами до Європи на 38 млрд куб. м – до 30 млрд куб. м у 2023 році", – констатує російський центробанк.

При цьому порівняння з 2022 роком не надто показове, адже тоді експорт російського трубопровідного газу до Європи різко впав – спочатку через розв'язану Росією "газову війну", а потім через підрив трубопроводів "Північний потік", що проходив дном Балтійського моря.

Коректніше порівнювати експорт із довоєнним 2021 роком, вказує видання. Тоді "Газпром" експортував у дальнє зарубіжжя 185 млрд куб. м газу. З них приблизно 10 млрд – до Китаю, а основний обсяг прямував до Європи – 145 млрд куб. м. Відтак, внаслідок "газової війни" та вторгнення в Україну експорт російського газу до ЄС впав на 115 млрд куб. м, з яких Китай замінив лише 13 млрд кубометрів. Втім, експорт за цим маршрутом зростав би у будь-якому випадку завдяки плановому збільшенню потужності газогону "Сила Сибіру".

Чи вдасться Росії перенаправити експорт газу до Китаю?

Китай отримує газ зі східної частини Росії газогоном "Сила Сибіру" проєктною потужністю до 38 млрд кубометрів на рік, який почав працювати у 2019 році. Росія намагається домовитися з Китаєм про будівництво потужнішого газогону – "Сила Сибіру-2", який просував особисто Владімір Путін.

Голова "Газпрому" Олексій Міллер заявляв, що він допоможе перенаправити до Китаю той обсяг експорту російського газу, який постачався до Західної Європи.

Водночас, попри публічні заяви Путіна і російських чиновників, про жодні зрушення у будівництві проєкту "Сила Сибіру-2" офіційно не повідомлялося.

За даними китайських ЗМІ, Китай не планує брати участь у фінансуванні будівництва газогону "Сила Сибіру-2" і вимагає від Росії нових знижок на газ.

Росія та Китай досі не узгодили ключові деталі проєкту, підтверджував прем'єр Монголії, через яку пролягатиме маршрут газогону. Відтак, його спорудження не розпочнеться у заплановані строки.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+6
С чего бы это? 23 миллиарда кубов это около 7 миллиардов баксов. За год. Если брать текущую цену порядка 300 баксов за 1000 кубов в Европе. Поскольку Китай вот совсем не дурак, и понимает что рашке этот газ девать некуда даже забесплатно - то естественно что рыночную цену Китай платить не будет - а будет платить такую какую захочет. Если не нравится - друг Вова может еще походить по рынку. Потому тут о заработке речь в принципе не идет, тут разговор о том продает рашка Китаю газ в ноль или себе в убыток...
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31.01.2024 16:46
+6
Эксперты нефтяной отрасли утверждают что кацапы сейчас совершенно хищнически добывают то что еще можно легко добыть, разбуривая старые месторождения, качают то что можно выкачать легко, и этим ставят крест на том что в тех месторождениях остается и что можно было бы еще выкачать правильными способами. Так же практически не ведется перспективного бурения для разведки новых месторождений, потому что это очень большие затраты - а первая нефть оттуда пойдет лет через 10-15. У них и близко нет такого горизонта планирования, все кто там в теме понимают что столько лет у них нет - и надо качать здесь и сейчас. Если еще до начала войны, когда у них работали известнейшие мировые нефтесервисные компании - Бейкер Хьюз, Халлибертон, Шлюмберже и Уизерфорд, которые помогали своими технологиями и оборудованием доставать относительно дешево то что добывать сложно, и при этом само рашистское правительство давало оценку что дешевая нефть заканчивается, и при цене барреля до 100 баксов из за очень высокой себестомости добычи разведанных месторождений добывать их будет нерентабельно, и году к 2030 прогнозировалось что нефтедобыча в рашке может упасть процентов на 50. Сейчас, из за отсутствия технологий и оборудования и добычи "живем сегодня а завтра будь что будет" - этот срок очень сильно приближается. Причем это случится вне зависимости от того как будет идти война, но нам конечно надо бы здесь и сейчас...
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31.01.2024 17:09
+3
Ти що таке? Вилізло з під *****.
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31.01.2024 16:42
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Звідки русня отримує 1 млрд дол щодня ?
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31.01.2024 16:36 Відповісти
С чего бы это? 23 миллиарда кубов это около 7 миллиардов баксов. За год. Если брать текущую цену порядка 300 баксов за 1000 кубов в Европе. Поскольку Китай вот совсем не дурак, и понимает что рашке этот газ девать некуда даже забесплатно - то естественно что рыночную цену Китай платить не будет - а будет платить такую какую захочет. Если не нравится - друг Вова может еще походить по рынку. Потому тут о заработке речь в принципе не идет, тут разговор о том продает рашка Китаю газ в ноль или себе в убыток...
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31.01.2024 16:46 Відповісти
так, щоб свердловини не консервувати...ще б нафту в "нуль" звести...
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31.01.2024 16:49 Відповісти
Эксперты нефтяной отрасли утверждают что кацапы сейчас совершенно хищнически добывают то что еще можно легко добыть, разбуривая старые месторождения, качают то что можно выкачать легко, и этим ставят крест на том что в тех месторождениях остается и что можно было бы еще выкачать правильными способами. Так же практически не ведется перспективного бурения для разведки новых месторождений, потому что это очень большие затраты - а первая нефть оттуда пойдет лет через 10-15. У них и близко нет такого горизонта планирования, все кто там в теме понимают что столько лет у них нет - и надо качать здесь и сейчас. Если еще до начала войны, когда у них работали известнейшие мировые нефтесервисные компании - Бейкер Хьюз, Халлибертон, Шлюмберже и Уизерфорд, которые помогали своими технологиями и оборудованием доставать относительно дешево то что добывать сложно, и при этом само рашистское правительство давало оценку что дешевая нефть заканчивается, и при цене барреля до 100 баксов из за очень высокой себестомости добычи разведанных месторождений добывать их будет нерентабельно, и году к 2030 прогнозировалось что нефтедобыча в рашке может упасть процентов на 50. Сейчас, из за отсутствия технологий и оборудования и добычи "живем сегодня а завтра будь что будет" - этот срок очень сильно приближается. Причем это случится вне зависимости от того как будет идти война, но нам конечно надо бы здесь и сейчас...
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31.01.2024 17:09 Відповісти
З фантазій твоїх та рашиського ІПСО
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31.01.2024 17:54 Відповісти
Ти що таке? Вилізло з під *****.
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31.01.2024 16:42 Відповісти
Тобі не зрозуміти. Навіть не пробуй.
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31.01.2024 16:44 Відповісти
в дурку інтернет провели? То почни з порносайтів
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31.01.2024 16:51 Відповісти
***** потиеньку готуйся до Нюрнберга
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31.01.2024 16:44 Відповісти
A Європа без російського газу не бідує.

Європейські газосховища заповнені на 71,5%.

Тиждень тому ціни опустилися нижче $300 за тисячу кубометрів.

Зниженню попиту на газ сприяє збільшення виробництва електроенергії вітровими електростанціями.
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31.01.2024 17:43 Відповісти
Та по украинской газовой трубе он прекрасно поставляется
Агрессор в восторге.
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31.01.2024 17:59 Відповісти
Ще б його бабахнути і ***** накриється органом бабушки)
Газопровід "сила сибіру",ну ви знаєте, що треба робити,на кожен метр трубопроводу росгвардію не виставиш,а протяжність його чималенька 2159 км ..
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31.01.2024 18:02 Відповісти
Здається ще при Януковичу Україна закупляла в рашки газу по 40 млрд. кубів в рік і то майже по європейським цінам.Теперь рашка гордиться тим що поставляє Китаю такий самий об'єм.Це ж треба бути такими ідіотами-заради фантомних імперських болей пуйла просрати спочатку український ринок ,а потім і весь європейський.
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31.01.2024 21:29 Відповісти
Пабєда,так 😀
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31.01.2024 21:47 Відповісти
У благополучному допандемічному 2019 році «Газпром» продав майже 200 млрд кубометрів газу країнам далекого зарубіжжя, з яких близько 55 млрд кубометрів купила Німеччина.
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01.02.2024 06:15 Відповісти
 
 